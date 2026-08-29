#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Desde Estados Unidos

Deportaron a Ecuador a un exministro acusado de planificar un magnicidio

José Serrano, exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, fue señalado por la Fiscalía como presunto ideólogo del ataque que terminó con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

La Justicia ecuatoriana señala a José Serrano como uno de los autores intelectuales del crimen.La Justicia ecuatoriana señala a José Serrano como uno de los autores intelectuales del crimen.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El exministro del Interior de Ecuador José Serrano fue detenido en Estados Unidos y trasladado a su país, donde enfrenta acusaciones de haber participado en la planificación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

Serrano, de 55 años, ocupó el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa. La Fiscalía ecuatoriana lo señaló como uno de los presuntos ideólogos del crimen, ejecutado por sicarios colombianos.

Mirá tambiénEcuador: piden pena máxima para procesados por asesinar a un ex candidato presidencial

El presidente Daniel Noboa confirmó el traslado y celebró públicamente la llegada del exfuncionario al sistema penitenciario ecuatoriano.

Cárcel de máxima seguridad

Según informó Noboa, Serrano permanecía detenido en Estados Unidos desde hacía aproximadamente un año debido a problemas migratorios. Tras concretarse su traslado, el mandatario publicó en sus redes sociales: “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped” de la cárcel de extrema seguridad El Encuentro.

El establecimiento penitenciario está destinado a jefes de organizaciones criminales y personas condenadas por delitos de corrupción.

Noboa acompañó su publicación con imágenes en las que se observa a Serrano esposado de manos y pies junto a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dentro de una aeronave. En un primer momento, las autoridades no precisaron si el exministro ya había ingresado formalmente a territorio ecuatoriano.

A police officer stands guard next to posters with images of Ecuadorean presidential candidate Fernando Villavicencio, a vocal critic of corruption and organized crime, during a post-mortem tribute at Quito Exhibition Center, after Villavicencio was killed during a campaign event, in Quito, Ecuador August 11, 2023.REUTERS/Henry RomeroFernando Villavicencio fue asesinado durante la campaña presidencial de 2023.

La familia denunció una deportación ilegal

La familia de Serrano cuestionó el procedimiento utilizado para concretar su traslado. Paulina Serrano, hija del exfuncionario, afirmó en la red social X que su padre había sido “deportado ilegalmente (...) en violación del Derecho Internacional y de la Convención contra la Tortura”.

La denuncia se conoció luego de que el gobierno ecuatoriano anunciara la llegada del exministro, acusado por la Fiscalía de haber participado en la planificación del homicidio.

Noboa apuntó contra Rafael Correa

Tras anunciar la detención, Noboa también dirigió un mensaje al expresidente Rafael Correa, quien permanece radicado en Bélgica desde 2017 y fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por delitos de corrupción en 2020.

“Ya mismo te toca a ti”, escribió el actual mandatario ecuatoriano en referencia a Correa.

La investigación por el asesinato de Villavicencio tuvo un nuevo avance dos semanas atrás, cuando la Fiscalía acusó formalmente a siete personas de haber actuado presuntamente como ideólogos del ataque. Entre los señalados figuran Serrano, un exlegislador correísta, un empresario y miembros de una organización delictiva.

En paralelo, otros cinco involucrados ya fueron condenados a penas de hasta 34 años de prisión tras ser considerados responsables materiales del asesinato.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Ecuador

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro