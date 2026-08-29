El exministro del Interior de Ecuador José Serrano fue detenido en Estados Unidos y trasladado a su país, donde enfrenta acusaciones de haber participado en la planificación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.
Deportaron a Ecuador a un exministro acusado de planificar un magnicidio
José Serrano, exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, fue señalado por la Fiscalía como presunto ideólogo del ataque que terminó con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.
Serrano, de 55 años, ocupó el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa. La Fiscalía ecuatoriana lo señaló como uno de los presuntos ideólogos del crimen, ejecutado por sicarios colombianos.
El presidente Daniel Noboa confirmó el traslado y celebró públicamente la llegada del exfuncionario al sistema penitenciario ecuatoriano.
Cárcel de máxima seguridad
Según informó Noboa, Serrano permanecía detenido en Estados Unidos desde hacía aproximadamente un año debido a problemas migratorios. Tras concretarse su traslado, el mandatario publicó en sus redes sociales: “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped” de la cárcel de extrema seguridad El Encuentro.
El establecimiento penitenciario está destinado a jefes de organizaciones criminales y personas condenadas por delitos de corrupción.
Noboa acompañó su publicación con imágenes en las que se observa a Serrano esposado de manos y pies junto a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dentro de una aeronave. En un primer momento, las autoridades no precisaron si el exministro ya había ingresado formalmente a territorio ecuatoriano.
La familia denunció una deportación ilegal
La familia de Serrano cuestionó el procedimiento utilizado para concretar su traslado. Paulina Serrano, hija del exfuncionario, afirmó en la red social X que su padre había sido “deportado ilegalmente (...) en violación del Derecho Internacional y de la Convención contra la Tortura”.
La denuncia se conoció luego de que el gobierno ecuatoriano anunciara la llegada del exministro, acusado por la Fiscalía de haber participado en la planificación del homicidio.
Noboa apuntó contra Rafael Correa
Tras anunciar la detención, Noboa también dirigió un mensaje al expresidente Rafael Correa, quien permanece radicado en Bélgica desde 2017 y fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por delitos de corrupción en 2020.
“Ya mismo te toca a ti”, escribió el actual mandatario ecuatoriano en referencia a Correa.
La investigación por el asesinato de Villavicencio tuvo un nuevo avance dos semanas atrás, cuando la Fiscalía acusó formalmente a siete personas de haber actuado presuntamente como ideólogos del ataque. Entre los señalados figuran Serrano, un exlegislador correísta, un empresario y miembros de una organización delictiva.
En paralelo, otros cinco involucrados ya fueron condenados a penas de hasta 34 años de prisión tras ser considerados responsables materiales del asesinato.