Un vuelo de American Airlines que viajaba desde Dallas hacia Newark, en Estados Unidos, tuvo que ser desviado luego de que un pasajero protagonizara un incidente durante el trayecto.
Insólito: pasajero fue atado con cinta durante un vuelo y terminó detenido tras desvío del avión
Un hombre de 67 años fue reducido por otros pasajeros durante un vuelo de American Airlines que debió ser desviado a Baltimore. Luego quedó detenido. Investigan lo ocurrido.
El hombre, identificado como Arthur Lundeen, de 67 años y oriundo de Arizona, fue reducido por otros pasajeros y quedó sujeto a su asiento con cinta adhesiva. Además, sus manos fueron aseguradas con precintos plásticos.
El episodio ocurrió el jueves 3 de septiembre a bordo del vuelo AA 618. La aeronave había partido de Dallas y se dirigía hacia Newark cuando, según testimonios recogidos por ABC News, comenzó la situación que obligó a modificar el recorrido.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que el avión fue desviado al Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington, donde aterrizó alrededor de las 22.15.
El pasajero fue reducido durante el vuelo
Juan Mejia, uno de los pasajeros que viajaban en el avión y exintegrante de las fuerzas de seguridad, contó que comenzó a escuchar una discusión cuando el vuelo había recorrido aproximadamente tres cuartas partes de su trayecto.
Según su relato, Lundeen habría comenzado a comportarse de manera agresiva y a realizar comentarios ofensivos hacia integrantes de la tripulación y otros pasajeros.
Mejia y su amigo Richard Olenick aseguraron que observaron la situación y decidieron intervenir cuando, según dijeron, el comportamiento del hombre pasó de los insultos a una actitud física.
De acuerdo con Olenick, Mejia se acercó al pasajero y comenzó a colaborar para inmovilizarlo con el objetivo de evitar que el episodio escalara.
Los dos hombres permanecieron junto a Lundeen hasta que la aeronave aterrizó en Baltimore. Allí esperaron el ingreso de los agentes policiales, quienes finalmente se hicieron cargo del pasajero.
Mejia explicó que su intención no había sido lastimar al hombre, sino mantenerlo controlado hasta que las autoridades pudieran intervenir.
Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el desarrollo de la situación dentro del avión. El FBI inició una investigación para determinar qué ocurrió durante el vuelo.
Fue detenido al aterrizar en Baltimore
Una vez que el avión llegó al aeropuerto, agentes de la Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland subieron a la aeronave y detuvieron a Lundeen.
La policía informó que el hombre fue acusado de conducta desordenada y agresión en segundo grado por hechos ocurridos a bordo de la aeronave y en el aeropuerto de Baltimore.
Durante el procedimiento, los agentes detectaron que Lundeen tenía una herida abierta en uno de sus brazos. Fue revisado por paramédicos y quedó autorizado para continuar bajo custodia policial.
Después de retirar al pasajero, el avión retomó su viaje hacia Newark. American Airlines confirmó que el vuelo continuó luego del desvío.
La compañía señaló que la seguridad de sus pasajeros y trabajadores es su principal prioridad y que no tolera situaciones de violencia durante sus vuelos.
En paralelo, la FAA también abrió una investigación sobre el episodio, mientras que el FBI analiza específicamente lo ocurrido durante el vuelo.
El caso permanece bajo investigación y las autoridades deberán determinar las circunstancias que desencadenaron el incidente y las responsabilidades que pudieran corresponder.