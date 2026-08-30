Una escena que parecía sacada de una película sorprendió a los espectadores que asistieron al partido entre los Springboks y los All Blacks en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Sorpresa en un partido de rugby: dos aviones pasaron a metros de un estadio
El sobrevuelo ocurrió durante el duelo entre Sudáfrica y Nueva Zelanda en Ciudad del Cabo. Las imágenes generaron preocupación entre los miles de espectadores.
Dos aviones sobrevolaron a muy baja altura el estadio DHL, donde se disputaba uno de los clásicos más importantes del rugby internacional.
Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron. Desde distintos sectores del estadio se pudo observar a las aeronaves pasar prácticamente al ras de la estructura superior del escenario.
La secuencia generó alarma entre los espectadores, debido a la aparente cercanía entre los aviones y el techo del estadio, que tenía una multitud en sus tribunas.
Un sobrevuelo que generó preocupación
Los aviones pertenecían a Airlink, una aerolínea regional sudafricana, y se trató de un sobrevuelo previsto dentro del espectáculo previo al encuentro.
Según datos de seguimiento de vuelos citados por medios internacionales, las aeronaves llegaron a volar a una altura cercana a los 164 pies, una cifra comparable con la altura del techo del estadio.
La perspectiva de las imágenes, además, hizo que la distancia pareciera todavía menor. En algunos videos, los aviones parecen pasar a apenas unos metros de la estructura.
Pese al impacto de las imágenes, no hubo una colisión ni se confirmó que las aeronaves hayan estado realmente a punto de estrellarse contra el estadio.
El sobrevuelo forma parte de una tradición de los grandes eventos deportivos sudafricanos. Este tipo de espectáculo aéreo está inspirado en los vuelos realizados durante el Mundial de Rugby de 1995, también disputado en Sudáfrica.
El partido terminó con triunfo de los Springboks
El episodio ocurrió en el marco de un partido que también tuvo una enorme carga deportiva. Sudáfrica derrotó 33-26 a Nueva Zelanda en el segundo encuentro de la serie denominada Rugby's Greatest Rivalry.
Los Springboks necesitaban recuperarse después de haber perdido el primer partido de la serie por 33-16. Esta vez, el seleccionado sudafricano mostró una versión mucho más sólida y logró imponerse ante su clásico rival.
Jesse Kriel, Damian de Allende y Siya Kolisi apoyaron los tries de Sudáfrica, mientras que Cheslin Kolbe aportó 18 puntos con su efectividad en los envíos a los palos.
Nueva Zelanda respondió con cuatro tries, pero no logró completar la remontada. Cam Roigard, Damian McKenzie, Leroy Carter y Ardie Savea llegaron al ingoal para los All Blacks.
Con este resultado, Sudáfrica igualó 1-1 la serie y dejó todo abierto para el tercer encuentro, que se disputará en Johannesburgo.
Mientras el rugby ofrecía otro capítulo de una de sus rivalidades históricas, el sobrevuelo de los aviones terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas de la jornada.
La escena generó sorpresa y temor entre quienes la observaron, aunque finalmente quedó en eso: un impactante espectáculo aéreo que, pese a la impresionante cercanía que muestran las imágenes, no terminó en un accidente.