La mitad más uno: Argentina XV debuta con gran presencia Capibara en sus titulares

El seleccionado nacional ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Paraguay este sábado 29 de agosto, desde las 14:00 h (hora argentina), en el Estadio CAP Acero de Talcahuano, Chile.
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Serán ocho los representantes de la franquicia del Litoral en el combinando argentino. Cuatro forwards y cuatro backs, entre ellos, el capitán Dogliani.
El encuentro marcará el debut de Argentina XV en el Américas Rugby Championship, torneo continental que también contará con Chile XV y Uruguay XV. Todo el certamen tendrá transmisión de Disney+.
Argentina XV para enfrentar a Paraguay
1. Diego Correa; 2. Martín Vaca; 3. Enzo Avaca; 4. Francisco Sluga; 5. Joaquín Domínguez; 6. Ignacio Gandini; 7. Joaquín Pascual Viale; 8. Juan Pedro Bernasconi; 9. Alejo Sugasti; 10. Ignacio Dogliani (capitán); 11. Franco Rossetto; 12. Bautista Estellés; 13. Pedro Coll; 14. Bautista Lescano; 15. Simón Pfister.
Suplentes:
16. Juan Ignacio Greising Revol; 17. Nicolás Revol Pitt; 18. Bautista Salinas Mallea; 19. Rodrigo Fernández Criado; 20. Thiago Sbrocco; 21. Nicolás Viola; 22. Federico Serpa; 23. Luciano Avaca.