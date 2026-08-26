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Maximiliano Pullaro
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Américas Rugby Championship

Capibaras pisa fuerte en Argentina XV: diez jugadores y Dogliani como capitán

El seleccionado argentino confirmó su plantel de 28 para afrontar la competencia. La franquicia del Litoral tendrá una presencia destacada.

Diez jugadores de Capibaras XV integran Argentina XV para el Américas Rugby Championship, con Ignacio Dogliani del Jockey Club de Rosario como capitán. Diez jugadores de Capibaras XV integran Argentina XV para el Américas Rugby Championship, con Ignacio Dogliani del Jockey Club de Rosario como capitán.
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Argentina XV ya tiene definido el plantel que afrontará una nueva edición del Américas Rugby Championship y la nómina presenta una particularidad que no pasa inadvertida para el rugby de la región: 10 de los 28 convocados tienen vínculo con Capibaras XV, la franquicia que representa al Litoral en el ámbito internacional.

Diez razones para festejar

La presencia regional, además, tendrá un protagonista central. Ignacio Dogliani, jugador de Jockey Club de Rosario, será el capitán de Argentina XV, una responsabilidad que le otorga todavía mayor relevancia a la participación de los jugadores de Capibaras.

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Junto al rosarino fueron convocados Enzo Avaca, Diego Correa, Bautista Estellés, Ignacio Gandini, Ignacio Orsetti, Franco Rossetto, Alejo Sugasti, Martín Vaca y Felipe Villagrán. De esta manera, la franquicia del Litoral aporta más de un tercio del plantel argentino para la competencia.

Muchos clubes representados

La nómina refleja, además, la diversidad geográfica de Capibaras. Los diez jugadores provienen de distintos clubes de la región: Avaca llega desde Tala Rugby Club; Correa, Rossetto y Villagrán son de Estudiantes de Paraná; Dogliani, Orsetti y Sugasti pertenecen a Jockey rosarino; Gandini juega en Duendes, Estellés en Atlético del Rosario y Martín Vaca en Jockey Club de Villa María.

capibarasIgnacio Dogliani liderará el equipo en el Américas Rugby Championship.

A la presencia de los jugadores se suma otro nombre estrechamente ligado al proyecto de la franquicia. Nicolás Vergallo integra el cuerpo técnico de Argentina XV como uno de los entrenadores asistentes de Álvaro Galindo, quien estará al frente del seleccionado. El ex Puma tendrá así la posibilidad de continuar su trabajo en el ámbito internacional luego de su experiencia vinculada al rugby del Litoral.

Para Capibaras XV, la convocatoria representa una señal importante del impacto generado por la franquicia. La participación en el Súper Rugby Américas permitió a numerosos jugadores de la región medirse en un contexto profesional y, ahora, diez de ellos tendrán la oportunidad de vestir la camiseta de Argentina XV.

Plantel completo

Argentina XV está integrado por: Enzo Avaca (Tala R.C. – Cordobesa), Luciano Avaca (Tala R.C. – Cordobesa), Juan Pedro Bernasconi (La Plata – URBA), Pedro Coll (Tigres R.C. – Salta), Diego Correa (CAE – Entrerriana), Juan Cruz Corso (Regatas Bella Vista – URBA), Tomás Dande (Huirapuca – Tucumán), Ignacio Dogliani (Jockey Club de Rosario – Rosario), Joaquín Domínguez (Córdoba Athletic – Cordobesa), Bautista Estellés (Atlético del Rosario – URBA), Rodrigo Fernández Criado (Belgrano Athletic – URBA), Ignacio Gandini (Duendes – Rosario), Juan Ignacio Greising Revol (La Tablada – Cordobesa), Bautista Lescano (CAE – Entrerriana) e Ignacio Orsetti (Jockey Club de Rosario – Rosario).

capibarasEl plantel de Argentina XV refleja la diversidad del rugby regional.

Además, fueron elegidos: Joaquín Pascual Viale (Alumni – URBA), Mateo Pasquini (Tucumán Rugby – Tucumán), Simón Pfister (Tucumán Rugby – Tucumán), Nicolás Revol Pitt (La Tablada – Cordobesa), Franco Rossetto (CAE – Entrerriana), Bautista Salinas Mallea (Los Tordos – Cuyo), Thiago Sbrocco (Universitario R.C. – Tucumán), Federico Serpa (Los Tordos – Cuyo), Francisco Sluga (Buenos Aires – URBA), Alejo Sugasti (Jockey Club de Rosario – Rosario), Martín Vaca (Jockey Villa María – Cordobesa), Felipe Villagrán (CAE – Entrerriana) y Nicolás Viola (Jockey Club de Córdoba – Cordobesa).

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