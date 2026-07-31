Copa Santa Fe

Fútbol, rugby, vóley y básquet serán protagonistas este fin de semana en la bota santafesina

El certamen organizado por el Gobierno de la Provincia con el apoyo de Lotería de Santa Fe, tendrá un nuevo fin de semana de actividad en distintos puntos del territorio santafesino. En Tostado se definirá el primer semifinalista del fútbol masculino, mientras que habrá rugby, vóley y el inicio del básquet femenino U13.