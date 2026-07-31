Copa Santa Fe

Francisco Sciarini, clave en la clasificación de Newell's: "Sabemos que tenemos que llevar a este escudo a lo más alto"

El arquero leproso convirtió su penal y atajó otro en la definición contra Leones que le dio al equipo de Bernardi el boleto a los cuartos de final del certamen provincial. El próximo rival será Timbuense, nuevamente como visitantes. "Me gusta patear penales en la semana y hoy no podía fallar" dijo el 1 rosarino.