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Francisco Sciarini, clave en la clasificación de Newell's: "Sabemos que tenemos que llevar a este escudo a lo más alto"

El arquero leproso convirtió su penal y atajó otro en la definición contra Leones que le dio al equipo de Bernardi el boleto a los cuartos de final del certamen provincial. El próximo rival será Timbuense, nuevamente como visitantes. "Me gusta patear penales en la semana y hoy no podía fallar" dijo el 1 rosarino.

Francisco Sciarini recibió el cheque de manos de Daniel Di Lena, de Lotería de Santa Fe. Foto: Pablo Busso.Francisco Sciarini recibió el cheque de manos de Daniel Di Lena, de Lotería de Santa Fe. Foto: Pablo Busso.
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Newell's sigue avanzando en la Copa Santa Fe de fútbol masculino. El conjunto rojinegro se clasificó a los cuartos de final tras derrotar por 4 a 1 en la definición por penales a Leones, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Ahora, el próximo desafío será frente a Timbuense.

Los pibes de Newell's festejaron la clasificación por penales en Arroyo Seco. Foto: Pablo Busso.Los pibes de Newell's festejaron la clasificación por penales en Arroyo Seco. Foto: Pablo Busso.

Una de las grandes figuras de la clasificación fue el arquero Francisco Sciarini, quien no solo convirtió el primer penal de la serie, sino que además contuvo el segundo remate de Leones, encaminando la victoria de su equipo desde los doce pasos.

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El análisis del 1 leproso

Tras el encuentro, el guardameta destacó el esfuerzo colectivo y aseguró que el equipo hizo méritos suficientes para quedarse con la clasificación.

"El equipo se lo lleva al partido porque lo fue a buscar desde el primer minuto. Lastimosamente recibimos el gol muy temprano pero tenemos mucha constancia y eso nos llevó al fruto del final y en los penales lo pudimos ganar", expresó.

Sciarini también explicó por qué asumió la responsabilidad de ejecutar el primer penal de la tanda, una decisión que terminó siendo clave para transmitir tranquilidad al resto de sus compañeros.

"Me gusta patear penales en la semana y hoy no podía fallar; si no lo hacía hoy era un cobarde. Me tocó atajar un penal por suerte, estoy feliz por el equipo y por la victoria", afirmó.

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"Pelear hasta el final"

Con el boleto asegurado entre los ocho mejores del certamen provincial, el arquero dejó en claro cuál es el objetivo del plantel para lo que resta de la competencia.

"Vamos a pelear la Copa Santa Fe hasta el final dando lo mejor. Este escudo lo tenemos que llevar lo más alto posible", concluyó.

Newell's jugará con Timbuense por un lugar en semifinales. Foto: Pablo Busso.Newell's jugará con Timbuense por un lugar en semifinales. Foto: Pablo Busso.

Con personalidad en el momento de mayor tensión, Sciarini se transformó en el gran héroe de la clasificación de Newell's, que ahora buscará dar un nuevo paso cuando enfrente a Timbuense por un lugar en las semifinales del torneo que organiza el Gobierno de la Provincia.

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