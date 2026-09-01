Incidente aéreo

Un avión de LATAM se salió de la pista al aterrizar en Brasil: llevaba 151 personas

La aeronave, un Airbus A320 que había partido desde San Pablo, terminó en una zona de barro junto a la pista del aeropuerto de Cascavel, en Paraná. Los 145 pasajeros y seis tripulantes pudieron abandonar el avión por sus propios medios y sin lesiones.