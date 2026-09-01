Un avión de LATAM Brasil protagonizó un incidente durante el aterrizaje en el aeropuerto de Cascavel, en el estado de Paraná, al sur de Brasil. La aeronave se salió de los límites de la pista mientras se desarrollaba la maniobra bajo condiciones de lluvia y terminó detenida en una zona de barro ubicada al costado del pavimento.
Un avión de LATAM se salió de la pista al aterrizar en Brasil: llevaba 151 personas
La aeronave, un Airbus A320 que había partido desde San Pablo, terminó en una zona de barro junto a la pista del aeropuerto de Cascavel, en Paraná. Los 145 pasajeros y seis tripulantes pudieron abandonar el avión por sus propios medios y sin lesiones.
A bordo viajaban 151 personas: 145 pasajeros y seis integrantes de la tripulación. De acuerdo con la información proporcionada por la compañía aérea, todos pudieron desembarcar de manera segura y no se registraron personas heridas.
El episodio ocurrió durante la mañana del lunes y afectó las operaciones previstas para ese aeropuerto. La aeronave involucrada era un Airbus A320 que había despegado del aeropuerto internacional de Guarulhos, ubicado en el área metropolitana de San Pablo, con destino a Cascavel.
El avión terminó fuera de la pista durante el aterrizaje
Según la información difundida por LATAM, el avión derrapó durante la maniobra de aterrizaje y abandonó la superficie asfaltada. La aeronave quedó detenida en un sector de terreno barroso situado junto a la pista, que se encontraba mojada debido a las condiciones meteorológicas.
Imágenes y videos difundidos posteriormente en redes sociales permitieron observar la situación en el aeropuerto. En las grabaciones se ve a pasajeros descendiendo del avión y desplazándose por el terreno embarrado con sus equipajes, mientras eran acompañados por personal de emergencia y bomberos.
La salida de pista no derivó en un accidente con víctimas. Los 145 pasajeros y los seis tripulantes fueron evacuados de manera segura y, según el reporte de la empresa, ninguno necesitó atención médica por lesiones.
El incidente se produjo en un contexto de lluvia y con la superficie de la pista mojada. Las circunstancias exactas que llevaron a que el avión abandonara el pavimento todavía deben ser determinadas por las autoridades encargadas de investigar el episodio.
Por el momento, no se atribuyó públicamente la salida de pista a una causa específica. La compañía señaló que está colaborando con los organismos brasileños que intervienen en la investigación para esclarecer lo ocurrido.
Cancelaron un vuelo y trasladaron a pasajeros
El incidente también tuvo consecuencias sobre la programación de vuelos del aeropuerto de Cascavel. LATAM informó que debió cancelar el vuelo LA3859, que tenía previsto realizar el trayecto en sentido contrario: desde Cascavel hacia San Pablo.
La empresa indicó que trabaja para reubicar a los pasajeros afectados en otros servicios aéreos. Una de las alternativas previstas contempla vuelos desde el aeropuerto de Foz de Iguazú, también situado en el estado de Paraná, cerca de las fronteras de Brasil con Paraguay y Argentina.
La situación generó además la necesidad de evaluar cómo retirar la aeronave del lugar donde quedó detenida. LATAM comunicó que analiza las condiciones operativas para poder trasladar el Airbus A320 y que continúa trabajando junto con las autoridades brasileñas.
El episodio ocurrió en una jornada de condiciones meteorológicas adversas en la región, aunque será la investigación la que deberá establecer qué factores tuvieron incidencia concreta en la maniobra de aterrizaje.
La compañía aérea aseguró que mantiene los procedimientos técnicos y operativos de seguridad correspondientes y que presta asistencia a los pasajeros afectados por las modificaciones en los vuelos.
Por su parte, la investigación deberá determinar las circunstancias del incidente y establecer qué ocurrió durante los últimos momentos del aterrizaje. Hasta el momento, el dato principal confirmado es que el avión abandonó la pista, quedó detenido en el terreno ubicado a un costado y sus 151 ocupantes pudieron salir sin sufrir heridas.
El aeropuerto de Cascavel se encuentra en el oeste del estado de Paraná y cumple un papel importante para la conectividad aérea de esa región brasileña. El incidente obligó a modificar parte de la programación prevista para la jornada y dejó a pasajeros de distintos servicios a la espera de nuevas alternativas de viaje.
La prioridad posterior al episodio estuvo puesta en la asistencia a los pasajeros, la evaluación de la aeronave y la investigación de las circunstancias que provocaron la salida de pista. LATAM informó que continuará colaborando con las autoridades mientras se define el procedimiento para retirar el avión del sector donde quedó inmovilizado.