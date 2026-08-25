Los 292 pasajeros de Plus Ultra que permanecían varados en Natal, Brasil, retomaron su viaje después de más de 50 horas de espera. El vuelo PUE902 despegó este martes a las 22 con destino a Madrid.
Despegó hacia Madrid el vuelo con 292 pasajeros que quedaron varados en Natal
La aeronave de reemplazo partió este martes a las 22, tras tres reprogramaciones. Los viajeros habían salido de Ezeiza el domingo y denunciaron falta de asistencia.
La salida había sido anunciada inicialmente para las 18.50, pero sufrió tres modificaciones. El horario pasó primero a las 20.30, luego a las 21.10 y finalmente quedó establecido para las 22.
Una falla cambió la ruta
El viaje comenzó el domingo a las 13.25, cuando el vuelo PU502 partió desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a la capital española. Cerca de las 18, un inconveniente técnico obligó a la tripulación a modificar el recorrido.
Pasajeros relataron que la aeronave perdió altura y que escucharon ruidos inusuales antes del anuncio del comandante. Luego de aproximadamente una hora y media de sobrevuelo, el avión aterrizó en Natal alrededor de las 19.30.
Entre los afectados había adultos mayores y niños pequeños. Un hombre de 80 años se descompensó durante la espera y debió recibir asistencia en el aeropuerto brasileño.
Reclamos por la asistencia
Los viajeros denunciaron que durante las primeras horas no recibieron alimentos, alojamiento ni información precisa sobre la reprogramación. Plus Ultra no cuenta con un mostrador propio en Natal, lo que dificultó la presentación de reclamos.
Un grupo fue trasladado en micros hacia distintos hoteles, aunque cinco vehículos permanecieron estacionados durante la madrugada porque los pasajeros no pudieron ingresar. Al regresar al aeropuerto, realizaron una protesta para exigir una solución.
Después de que el caso tomara repercusión, la empresa dispuso habitaciones, comidas y cupones para los afectados. La compañía sostuvo que había organizado asistencia y traslados mientras preparaba un avión de reemplazo.
Conexiones y reservas perdidas
La demora alteró los itinerarios de pasajeros que tenían conexiones ferroviarias, alojamientos y otras reservas en España. Entre los viajeros había argentinos residentes en Europa y ciudadanos españoles que regresaban luego de visitar el país.
El vuelo PUE902 quedó rumbo a Madrid durante la noche del martes. El servicio original debía llegar a la capital española durante la mañana del lunes.