Un santafesino que viajaba en el vuelo de Plus Ultra que partió desde Buenos Aires con destino a Madrid relató en primera persona la emergencia que obligó a la aeronave a aterrizar en Natal, Brasil, y el caos que, según su testimonio, se produjo después con los pasajeros.
Un santafesino relató el aterrizaje de emergencia del vuelo Buenos Aires-Madrid: “Estuvimos al borde”
El pasajero describió el descenso de 38.000 a 19.000 pies, el regreso hacia el continente y las horas de incertidumbre que atravesaron cerca de 400 personas tras la llegada a Brasil. También cuestionó la falta de información y las dificultades para conseguir alojamiento.
El vuelo había comenzado prácticamente en horario, aunque antes de embarcar los pasajeros debieron afrontar una extensa espera para realizar el check-in, ya que no estaba disponible la opción de hacerlo de manera virtual.
“Salimos más o menos a horario desde Capital. No sin antes dos horas quince minutos de cola para hacer el check-in porque no había forma de hacerlo de manera virtual”, contó.
Un descenso inesperado sobre el Atlántico
El momento de mayor preocupación llegó cuando el avión ya había avanzado buena parte del trayecto y se encontraba sobre el Atlántico, cerca de la costa brasileña.
“De pronto yo lo sentí. No hubo nada que generara pánico en la tripulación, pero yo sentí el tema del brutal descenso: de 38.000 a 19.000”, relató el pasajero santafesino, quien también advirtió una disminución en la velocidad de la aeronave.
En ese momento se encontraba medio dormido, pero el cambio lo preocupó. Tres minutos después, la tripulación comunicó que se había producido un inconveniente en el avión y que debían regresar hacia el continente.
“Estuvimos una hora volando con el avión en esas condiciones”, explicó.
Finalmente, la aeronave aterrizó en Natal, aproximadamente una hora después de que los pasajeros fueran informados sobre el inconveniente.
La emergencia aérea fue seguida por otra situación que generó malestar entre quienes viajaban: la falta de información y las dificultades para conseguir alojamiento una vez que llegaron al aeropuerto brasileño.
Horas de incertidumbre en Natal
“Cuando llegamos acá, una hora, dos horas ahí en el aeropuerto y no saber nada, nadie que nos informe, nadie que nos diga”, contó el santafesino. Los pasajeros fueron trasladados en colectivos con la expectativa de ser alojados en hoteles. Sin embargo, el operativo se extendió durante horas.
“Yo estuve dando vueltas cuatro horas y hasta efectivamente las 4 de la mañana nos alojaron en un hotel a algunos”, relató. El vuelo trasladaba a cerca de 400 personas, distribuidas en distintos colectivos. Según el testimonio, algunos pasajeros tuvieron que esperar todavía más tiempo para conseguir alojamiento.
“Hay gente que nunca, nunca le consiguieron hotel y que quedaron arriba del colectivo”, aseguró. La situación generó fuertes críticas entre los pasajeros. “Es un bochorno, es un verdadero escándalo”, sostuvo.
A la espera de poder continuar el viaje
Después de pasar la noche en Natal, los pasajeros recibieron distintas informaciones sobre la posibilidad de retomar el viaje hacia España.
En un primer momento se les informó que existía la posibilidad de que otro avión partiera hacia Madrid, pero esa alternativa finalmente quedó descartada. La información recibida por los pasajeros indicaba que el nuevo vuelo partiría durante la tarde del martes y llegaría a Madrid el miércoles por la mañana.
Mientras tanto, el santafesino permanece alojado en un hotel junto a otros pasajeros, a la espera de poder continuar su viaje. Pese a todo lo ocurrido, eligió rescatar el alivio de que la emergencia no haya tenido consecuencias mayores.