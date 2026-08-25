En primera persona

Un santafesino relató el aterrizaje de emergencia del vuelo Buenos Aires-Madrid: “Estuvimos al borde”

El pasajero describió el descenso de 38.000 a 19.000 pies, el regreso hacia el continente y las horas de incertidumbre que atravesaron cerca de 400 personas tras la llegada a Brasil. También cuestionó la falta de información y las dificultades para conseguir alojamiento.