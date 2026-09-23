Un procedimiento realizado en una vivienda de calle Berutti al 6300, en la ciudad de Santa Fe, terminó con el secuestro de marihuana, cocaína, dinero en efectivo y elementos que, según la investigación, podrían estar vinculados con el fraccionamiento de estupefacientes.
Descubrieron marihuana, cocaína, dinero y balanzas durante un allanamiento en Santa Fe
Una mujer de 29 años quedó vinculada a una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 luego de un procedimiento realizado en una vivienda de calle Berutti al 6300. Los investigadores secuestraron 116 gramos de marihuana, una pequeña cantidad de cocaína, dinero en pesos y dólares y elementos utilizados habitualmente para el fraccionamiento.
El operativo se llevó adelante este miércoles en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, bajo la intervención de la fiscal Urquiza.
La investigación tuvo un giro durante un allanamiento que estaba siendo realizado en el inmueble. Personal de la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP), solicitó la intervención de efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones luego de localizar material que se presumía podía tratarse de sustancias prohibidas.
Los agentes especializados llegaron hasta la vivienda y realizaron las correspondientes pruebas preliminares de campo sobre las sustancias encontradas.
De acuerdo con la información oficial, durante el procedimiento fue detenida o quedó imputada en la causa una mujer de 29 años, domiciliada en las inmediaciones del lugar allanado.
Marihuana y cocaína
Entre los elementos secuestrados aparecen 116 gramos de marihuana, distribuidos entre picadura y cogollos, además de un envoltorio de nylon que contenía 0,8 gramos de cocaína.
El procedimiento también permitió encontrar dos balanzas de precisión, bolsas de nylon transparentes, 16 bolsas y dos frascos que contenían parte del material vegetal.
Dinero en efectivo
Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de una suma de dinero en efectivo. Según consta en el parte policial, se secuestraron 545.400 pesos y 200 dólares.
La combinación de dinero en efectivo, balanzas de precisión, bolsas y recipientes donde se encontraba la sustancia será ahora analizada dentro de la investigación que lleva adelante la fiscalía.
Desde la Policía de Investigaciones aclararon que las pruebas realizadas en el lugar fueron de carácter orientativo. El material encontrado deberá ser remitido para su correspondiente resguardo y posteriormente quedará sujeto a las pericias que permitan determinar su composición y características.
El procedimiento se originó en el marco de un allanamiento que ya estaba en desarrollo y requirió la participación de personal especializado en microtráfico ante el hallazgo de las sustancias.
La causa quedó así bajo investigación judicial, mientras se procura establecer el origen del material secuestrado y el destino que tenía dentro de la vivienda. También deberán determinarse, a partir de las evidencias reunidas, las responsabilidades que pudieran corresponder en relación con la presunta infracción a la Ley 23.737.