Microtráfico

Descubrieron marihuana, cocaína, dinero y balanzas durante un allanamiento en Santa Fe

Una mujer de 29 años quedó vinculada a una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 luego de un procedimiento realizado en una vivienda de calle Berutti al 6300. Los investigadores secuestraron 116 gramos de marihuana, una pequeña cantidad de cocaína, dinero en pesos y dólares y elementos utilizados habitualmente para el fraccionamiento.