Vandalismo

Volvieron a poner troncos sobre las vías y descarriló un tren del Belgrano Cargas en Santa Fe

Cuatro vagones terminaron fuera de los rieles luego de que desconocidos colocaran gruesos troncos sobre el tendido ferroviario, en jurisdicción de Barranquitas, a la altura de calle Saavedra. El episodio provocó cortes en varios cruces y obligó a desplegar un operativo para recuperar la formación.