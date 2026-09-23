Morena González, una joven de 18 años, murió este martes por la tarde luego de permanecer internada tras haber sido atropellada durante un evento automovilístico realizado el domingo en las “Picadas de Lavalle”, en Mendoza.
Tragedia en Mendoza: murió una joven de 18 años atropellada en las Picadas de Lavalle
Morena González permaneció internada en terapia intensiva tras el impacto de un Chevrolet 400 contra el sector donde se encontraban los espectadores. La investigación quedó a cargo de la Justicia.
La víctima había sido una de las cuatro personas heridas cuando un Chevrolet 400 perdió el control poco después de iniciar una competencia e impactó contra la zona de contención y las gradas donde se encontraban los espectadores.
El accidente ocurrió alrededor de las 17.05, en el circuito de carreras ubicado en el departamento de Lavalle. Dos ambulancias privadas que se encontraban en el predio asistieron a los heridos y trasladaron a algunos de ellos al Hospital Sicoli.
Internada en terapia intensiva
Debido a la gravedad de sus heridas, Morena fue trasladada al Hospital Central. Allí ingresó en estado crítico y quedó internada en terapia intensiva.
La joven había sufrido un politraumatismo grave y necesitó asistencia respiratoria mecánica. Durante los dos días que permaneció internada, sus familiares difundieron una cadena de oración a través de las redes sociales para pedir por su recuperación.
Sin embargo, pese a la atención médica recibida, Morena murió este martes por la tarde.
Su hermano también resultó herido
La joven se encontraba en el lugar junto a su hermano, quien también fue alcanzado por el vehículo y sufrió distintas lesiones. Como consecuencia del accidente, recibió siete puntos de sutura.
Las otras dos personas heridas durante el episodio también sufrieron lesiones y fueron asistidas luego del impacto.
Morena vivía con su familia en la ciudad mendocina de Junín y era la menor de tres hermanos. Había terminado recientemente sus estudios secundarios en la escuela Medalla Milagrosa.
Después de conocerse la noticia de su fallecimiento, la organización de las “Picadas de Lavalle” publicó un listón negro como símbolo de luto.
Investigan la seguridad
Tras el accidente fatal, las condiciones de seguridad y las habilitaciones de la competencia quedaron bajo análisis. La investigación busca determinar las circunstancias en las que el Chevrolet 400 perdió el control y terminó impactando contra el sector destinado a los espectadores.
El piloto involucrado fue identificado como Horacio Ortiz. La causa quedó a cargo de la fiscal Gisela Lana y fue caratulada como homicidio culposo.
Como parte de las medidas dispuestas por la Justicia, se realizó una prueba toxicológica al conductor para determinar si había consumido alcohol o alguna sustancia al momento de participar de la carrera. El resultado fue negativo.
La investigación continúa ahora con el análisis de las circunstancias del accidente y de las condiciones en las que se desarrollaba la competencia cuando ocurrió el impacto.