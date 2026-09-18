Senado de Santa Fe

Dos proyectos con media sanción sobre seguridad pedidos por el Ejecutivo

Al cabo de una semana en comisiones, el cuerpo de las 19 bancas aprobó una norma que crea Unidades Especiales en la Defensa Pública, con un artículo referido a especialmente a los uniformados, y otro que busca luchar contra el robo y comercialización de teléfonos celulares.