El intendente de Santa Fe y la vicepresidente Primera del Senado, se refirieron a la sanción del Proyecto de Ley que declara Héroe Nacional al Brigadier General Estanislao López. La iniciativa corresponde a una propuesta impulsada por el diputado mandato cumplido, Roberto Mirabella, y ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
El brigadier Estanislao López es oficialmente Héroe Nacional argentino
La iniciativa corresponde a una propuesta impulsada por el diputado mandato cumplido, Roberto Mirabella, y ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
Este jueves, el Senado de la Nación aprobó la ley que declara Héroe Nacional al Brigadier General Estanislao López, que fue uno de los principales arquitectos políticos del federalismo argentino y de los pactos que décadas después permitieron organizar constitucionalmente el país.
Desde el Congreso, el intendente Juan Pablo Poletti y la senadora santafesina Carolina Losada celebraron el voto favorable de los legisladores.
“Para todos los santafesinos es un enorme orgullo que el Congreso de la Nación reconozca al brigadier Estanislao López como Héroe Nacional. Hace algunos meses vinimos hasta este mismo Congreso para acompañar el petitorio elaborado por el Instituto Lopeciano, que contó con la adhesión de trabajadores, funcionarios e instituciones de nuestra ciudad, y hoy podemos celebrar que aquel pedido se convirtió en una realidad”, dijo Poletti desde el Congreso, en donde estuvo acompañado por el coordinador de Gabinete, Víctor Hadad.
“Estamos hablando de una figura fundamental de nuestra historia, que defendió la autonomía de Santa Fe y fue protagonista de la construcción del federalismo argentino. López entendió que era posible construir una Nación respetando la identidad y la voz de cada provincia. Este reconocimiento trasciende a Santa Fe porque pone en valor, para todo el país, a uno de los hombres que ayudaron a sentar las bases de nuestra organización nacional”, agregó el intendente.
La senadora Losada aseguró que la decisión del Congreso va a poner en valor la figura de López más allá de Santa Fe. “Esta ley reconoce el rol fundamental del Brigadier en la historia argentina, principalmente, nuestra arquitectura constitucional federal y republicana. En mi provincia, nacemos conociendo quién fue Estanislao López y su importancia. Sin embargo, a nivel nacional su figura y legado son muy poco conocidos. Esta ley viene a resarcir ese vacío”, dijo.
"El Brigadier fue una figura fundamental para la historia Argentina, y consideramos que su historia debe ser contada y reivindicada. La declaración busca recuperar su historia y que la misma no quede sólo en nuestra provincia, sino que todo el país amplíe su panteón cívico y que este represente la Argentina real y plural que somos”, agregó Losada.
“La decisión logró el apoyo unánime de todos los bloques, demostrando la transversalidad y relevancia de la figura de Estanislao López” cerró.
Un santafesino héroe de la Argentina
López no fue solamente el caudillo que defendió a Santa Fe, sino que fue uno de los principales arquitectos políticos del federalismo argentino y de los pactos que décadas después permitieron organizar constitucionalmente el país.
Defendió la autonomía de Santa Fe frente al poder central de Buenos Aires. Fue una de las figuras decisivas del federalismo: sostenía que las provincias debían conservar su autonomía y organizar conjuntamente la Nación bajo un sistema federal.
Además, López gobernó Santa Fe durante 20 años, entre 1818 y 1838. En 1819 impulsó el Estatuto Provisorio de Santa Fe, una experiencia institucional pionera no sólo en el actual territorio argentino, sino también en el contexto constitucional americano de comienzos del siglo XIX.
Fue el primer texto de carácter constitucional con plena vigencia entre las Provincias Unidas y estableció principios fundamentales como la soberanía popular, la representación política y la organización republicana del gobierno. Se convirtió así en un antecedente central de la tradición constitucional y federal que décadas más tarde se proyectaría en la organización nacional.
El Brigadier fue además protagonista de la batalla de Cepeda de 1820. Las fuerzas federales de López y Francisco Ramírez derrotaron al ejército del Directorio. La consecuencia política fue enorme: cayó el poder central del Directorio y se consolidó la autonomía de las provincias.
Otro momento importante de su vida fueron los grandes pactos interprovinciales de los que fue protagonista. Santa Fe participó durante su liderazgo en acuerdos fundamentales como los tratados del Pilar (1820), Benegas (1820), Cuadrilátero (1822) y, especialmente, el Pacto Federal de 1831.
El Pacto Federal de 1831 es probablemente su legado nacional más importante. López fue uno de sus grandes impulsores. Su proyecto federal terminó proyectándose sobre la Constitución Nacional de 1853. El Pacto quedó entre los “pactos preexistentes” sobre los cuales se construyó la organización constitucional posterior. López murió en 1838, por lo que no llegó a verla concretada.
El Brigadier tuvo participación desde muy joven en el proceso independentista. Integró la expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano y posteriormente desarrolló su carrera militar en el Litoral.
Tuvo una relación política importante con San Martín. En 1819 acordó con Belgrano el Armisticio de San Lorenzo, en el contexto de las guerras civiles, evitando prolongar un enfrentamiento que comprometía fuerzas vinculadas al proceso independentista. Historiadores afirman que esto contribuyó a que San Martín pudiera continuar su campaña libertadora.
López también tuvo una temprana y firme posición en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Tras denunciar el ataque de la nave estadounidense Lexington a Puerto Soledad en 1831, volvió a pronunciarse luego de la ocupación británica de las islas, ocurrida el 3 de enero de 1833.
El 25 de febrero de ese año, el gobierno santafesino encabezado por López y Domingo Cullen formalizó dos notas de protesta ante las autoridades de Buenos Aires por la usurpación británica. En esos documentos, López no sólo condenó el atropello a la soberanía territorial, sino que además advirtió que la falta de una organización constitucional debilitaba al país frente a las potencias extranjeras.