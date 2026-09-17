#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Santa Fe

Por ley queda prohibida la actividad de los “trapitos”

Solo resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. La Cámara de Senadores aprobó las reformas a la norma que había hecho Diputados.

La Cámara joven limó lo que consideró los extremos más “punitivistas”. Y creó una suerte de “fuero sobre cuidacoches” a propósito los jueces y fiscales que deberían ocupar su tiempo en la cuestión.La Cámara joven limó lo que consideró los extremos más “punitivistas”. Y creó una suerte de “fuero sobre cuidacoches” a propósito los jueces y fiscales que deberían ocupar su tiempo en la cuestión.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Cámara de Senadores completó la sanción de la ley que establece la prohibición de los cuidadores informales de vehículos o “trapitos”.

La norma fue impulsada por el senador Ciro Seisas de Rosario, que pertenece al sector del intendente Pablo Javkin, cuya administración esperaba esa ley desde que comenzó el año legislativo.

Actividad de los cuidacoches o "trapitos" a lo que está penado por la ley. Créditos: Mauricio GarinUna imagen frecuente en el ámbito urbano que ahora una ley ha convertido en ilegal. Solo resta la promulgación por el Poder Ejecutivo Provincial. Crédito: Mauricio Garin

La Cámara alta había dado la primera media sanción el 19 de marzo pasado, al establecer la prohibición de esa forma de subsistencia callejera y tipificar castigos que -en caso de reincidencia- contemplan la prisión por hasta 20 días.

"Este es un proyecto que partió de una convicción profunda: en el Estado de Derecho, en el régimen democrático y para un gobierno democrático, el espacio público es sagrado", dijo Seisas.

Al fundamentar la iniciativa, Seisas sostuvo que el objetivo es dejar de abordar la problemática mediante soluciones parciales y brindar a las ciudades herramientas para que puedan establecer regulaciones acordes con sus propias realidades y necesidades, en el marco de sus procesos de autonomía.

“Vamos a dejar de poner parches sobre el tema y le vamos a dar la oportunidad a las ciudades de que lo moldeen acorde a las realidades y necesidades de cada una, respetando su proceso de autonomía”, expresó el senador.

Mirá tambiénDiputados de Santa Fe empieza a mover el expediente sobre trapitos

En otras oportunidades, el legislador advirtió que existen discursos que pretenden la “romantización de la marginalidad” y subrayó que “te cuido el coche” no puede ser considerado un trabajo.

"La ley que hoy aprobamos -siguió- trata de establecer quién manda en la calle, porque la ausencia de reglas (de normas) nunca es neutral. O mandan los ciudadanos o mandan los violentos", advirtió luego de describir casos en los que los automovilistas, bajo coerción, deben pagar para estacionar o parar en un semáforo.

La ausencia o las fallas del Estado explican las muertes por fentanilo contaminado entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Los senadores provinciales de todos los bloques aprobaron una iniciativa de Ciro Seisas (Unidos-Rosario). Foto: ArchivoLos senadores aprobaron una iniciativa de Ciro Seisas (Unidos-Rosario), con los cambios que ya había hecho Diputados, sobre los cuidacoches. Foto: Archivo

Largo proceso

El texto pasó luego a Diputados, donde fueron fuertes los cambios aprobados por simple mayoría. Desde principios de junio, se renovaron preferencias hasta este jueves 17 de septiembre.

El debate en ambas Cámara mostró diferencias internas en el oficialismo y también una preocupación del gobierno provincial por no recargar el trabajo policial.

La Cámara joven limó lo que consideró los extremos más “punitivistas”. Y creó una suerte de “fuero sobre cuidacoches” a propósito los jueces y fiscales que deberían ocupar su tiempo en la cuestión.

Mirá tambiénEl Concejo de Avellaneda aprobó una ordenanza que prohíbe "trapitos" y limpiavidrios

Durante junio hubo fuertes críticas que llegaron primero desde la Iglesia Católica y luego del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. Se sumaron a los reparos que desde hace tiempo ya había formulado la Casa Gris, que no quiere distraer recursos humanos en seguridad sobre el tema.

La sanción definitiva fue emparentada en las negociaciones con otro asunto que también es relevante para la ciudad de Rosario: una reforma para acortar plazos y agilizar los reclamos ante el estado por parte de los ciudadanos en el fuero contencioso administrativo. Los dos temas fueron objeto de una extensa negociación interna dentro de Unidos.

La semana próxima sesionará Diputados, que logró imponer en el tema cuidacoches su propia versión de consenso entre radicales y socialistas. En ese cuerpo se encuentra además el tema de los eventuales juicios contra el Estado.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cuidacoches
Senado de Santa Fe
Ciro Seisas
Felipe Michlig
Rosario
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro