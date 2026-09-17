La Cámara de Senadores completó la sanción de la ley que establece la prohibición de los cuidadores informales de vehículos o “trapitos”.
Por ley queda prohibida la actividad de los “trapitos”
Solo resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. La Cámara de Senadores aprobó las reformas a la norma que había hecho Diputados.
La norma fue impulsada por el senador Ciro Seisas de Rosario, que pertenece al sector del intendente Pablo Javkin, cuya administración esperaba esa ley desde que comenzó el año legislativo.
La Cámara alta había dado la primera media sanción el 19 de marzo pasado, al establecer la prohibición de esa forma de subsistencia callejera y tipificar castigos que -en caso de reincidencia- contemplan la prisión por hasta 20 días.
"Este es un proyecto que partió de una convicción profunda: en el Estado de Derecho, en el régimen democrático y para un gobierno democrático, el espacio público es sagrado", dijo Seisas.
Al fundamentar la iniciativa, Seisas sostuvo que el objetivo es dejar de abordar la problemática mediante soluciones parciales y brindar a las ciudades herramientas para que puedan establecer regulaciones acordes con sus propias realidades y necesidades, en el marco de sus procesos de autonomía.
“Vamos a dejar de poner parches sobre el tema y le vamos a dar la oportunidad a las ciudades de que lo moldeen acorde a las realidades y necesidades de cada una, respetando su proceso de autonomía”, expresó el senador.
En otras oportunidades, el legislador advirtió que existen discursos que pretenden la “romantización de la marginalidad” y subrayó que “te cuido el coche” no puede ser considerado un trabajo.
"La ley que hoy aprobamos -siguió- trata de establecer quién manda en la calle, porque la ausencia de reglas (de normas) nunca es neutral. O mandan los ciudadanos o mandan los violentos", advirtió luego de describir casos en los que los automovilistas, bajo coerción, deben pagar para estacionar o parar en un semáforo.
Largo proceso
El texto pasó luego a Diputados, donde fueron fuertes los cambios aprobados por simple mayoría. Desde principios de junio, se renovaron preferencias hasta este jueves 17 de septiembre.
El debate en ambas Cámara mostró diferencias internas en el oficialismo y también una preocupación del gobierno provincial por no recargar el trabajo policial.
La Cámara joven limó lo que consideró los extremos más “punitivistas”. Y creó una suerte de “fuero sobre cuidacoches” a propósito los jueces y fiscales que deberían ocupar su tiempo en la cuestión.
Durante junio hubo fuertes críticas que llegaron primero desde la Iglesia Católica y luego del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. Se sumaron a los reparos que desde hace tiempo ya había formulado la Casa Gris, que no quiere distraer recursos humanos en seguridad sobre el tema.
La sanción definitiva fue emparentada en las negociaciones con otro asunto que también es relevante para la ciudad de Rosario: una reforma para acortar plazos y agilizar los reclamos ante el estado por parte de los ciudadanos en el fuero contencioso administrativo. Los dos temas fueron objeto de una extensa negociación interna dentro de Unidos.
La semana próxima sesionará Diputados, que logró imponer en el tema cuidacoches su propia versión de consenso entre radicales y socialistas. En ese cuerpo se encuentra además el tema de los eventuales juicios contra el Estado.