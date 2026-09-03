Sesiones y asamblea

Intensa actividad en la Legislatura de Santa Fe

En Diputados el foco está puesto en prohibir los “discursos de odio” y cambiar alcances del procedimiento contencioso administrativo. El tema trapitos tiene preferencia en el Senado (pero aún no hay definiciones). Sesión conjunta de ambas cámaras y Asamblea Legislativa.