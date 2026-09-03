Con la Cámara baja como principal centro de atención, habrá intensa actividad este jueves 3 de septiembre en la Legislatura santafesina. Volverá a sesionar la Cámara de Senadores (lo hizo también la semana pasada) y en cambio, tras quince días, se reencontrarán los diputados.
Intensa actividad en la Legislatura de Santa Fe
En Diputados el foco está puesto en prohibir los “discursos de odio” y cambiar alcances del procedimiento contencioso administrativo. El tema trapitos tiene preferencia en el Senado (pero aún no hay definiciones). Sesión conjunta de ambas cámaras y Asamblea Legislativa.
En el cuerpo de 50 bancas se deben tomar decisiones (o eventualmente postergarlas) sobre dos asuntos fuertes. En un caso, se plantean cambios a un proyecto de ley que logró media sanción del Senado que tiene la loable intención de luchar contra los llamados “discursos de odio”, con una prohibición que en la opinión de algunos diputados puede generar abusos desde el poder.
El texto fue impulsado por el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig y en el cuerpo que preside logró la unanimidad, pero luego surgieron objeciones respecto de las ulterioridades de la norma. Habrá cambios, que se discuten por estas horas, así como la posibilidad de llegar a un versión consensuada con la cámara de origen.
Por otra parte, también habrá que ver si Diputados avanza o espera otro par de semanas para avanzar con un proyecto de ley que busca cambiar los alcances del proceso contencioso administrativo, es decir, de cómo se reglan los conflictos judiciales entre particulares y el Estado.
Sobre el tema hay especial interés de la municipalidad que parece tener más que perder: Rosario, que ya está aquejada por demandas diversas. Además, desde esa administración municipal a cargo del intendente Pablo Javkin se demanda la sanción de otra ley que está en el Senado.
Se trata del proyecto presentado por el senador por ese departamento, Ciro Seisas, que busca prohibir la actividad de los cuidacoches o “trapitos”.
El texto nació con la unanimidad de la Cámara alta y pasó a diputados donde hubo unas reformas que llegaron al punto de crear la competencia judicial para estas faltas, es decir, dos nuevos juzgados para ese fin.
El tema ahora está otra vez en la cámara de origen y es parte de constantes negociaciones incluso dentro del oficialismo. La suerte de ambos asuntos, que tanto importan a la ciudad del sur, parece estar atada a un acuerdo dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe.
En el Senado el expediente fue votado por unanimidad en marzo, pero en junio Diputados le hizo fuertes cambios que aún no abordaron los senadores. Para el expediente modificado tiene preferencia, pero ya fue renovada tres veces sin resultados.
Desde las 13
Antes de las sesiones se celebrará una Asamblea Legislativa que pondrá a consideración del Poder Legislativo once pliegos propuestos como fiscales adjuntos subrogantes del Ministerio Público de la Acusación y un postulante a juez penal de segunda instancia de Venado Tuerto, que -se descuenta- serán aprobado sin dificultaes.
Pero además, se reunirá la sesión conjunta de ambas cámaras para considerar la destitución del fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros quien ya fuera suspendido por la Legislatura.
El proceso disciplinario contra el funcionario del MPA abarca presuntas causales de mal desempeño e irregularidades, entre las que se incluyen una causa por simulación de robo y tentativa de estafa a una compañía de seguros y otras denuncias posteriores, aún más graves, sumadas al expediente.