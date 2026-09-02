Más de 400 rosarinas y rosarinos participaron de “Planificar Sirve”, una actividad organizada por el Partido Socialista en los salones de Vista Río, donde intercambiaron miradas, opiniones y deseos sobre cuestiones centrales para la ciudad como salud, infancia, adultos mayores, transporte, movilidad, infraestructura, seguridad e innovación, entre otras. Fue el primero de una serie de encuentros organizados por centros de estudio vinculados al partido –Usina Social, Nexos, Cemupro- para comenzar a construir una agenda para la Rosario que viene.
El socialismo lanzó "Planificar Sirve", el ciclo para construir la agenda de futuro para Rosario 2027
Junto a más de 400 representantes de instituciones académicas y científicas, colegios profesionales, emprendedores, comerciantes y empresarios, intercambió miradas, opiniones y deseos sobre temas como salud, cultura, infancia, adultos mayores, transporte, movilidad, infraestructura, seguridad e innovación, entre otros
“Para el socialismo, el futuro no se construye desde la antipolítica sino con la política que sirve y con las enseñanzas que nos dejaron nuestros grandes líderes; se hace con audacia como lo hicieron ellos, y con toda la gente”, señaló la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, quien participó al igual que otros dirigentes del debate en las distintas mesas. “Rosario tenía en la inseguridad un ancla que no la dejaba avanzar. Hoy esa escena ha cambiado y puede mirar hacia adelante. La convocatoria a la participación para diseñar proyectos, armar propuestas, discutir ideas, y todo a través del diálogo, recupera lo mejor de la identidad socialista y este encuentro muestra que así es como los rosarinos quieren construir la ciudad que viene”, sostuvo.
Por su parte, el secretario general del PS santafesino, Joaquín Blanco, consideró que Rosario “está ante una oportunidad única porque en 2027 va a tratar su carta orgánica, lo que significa que va a discutir su autonomía en el marco de un proceso de pacificación que demandó tanto esfuerzo al gobierno provincial y local. Eso plantea nuevos desafíos –destacó el actual diputado provincial-, y por eso el socialismo ya está pensando en la ciudad de los próximos 20 años. En su momento, con Hermes Binner y Miguel Lifschitz se construyeron un sistema de salud, grandes obras de infraestructura, espacios públicos de cara al río; hoy eso nos obliga a pensar todo de nuevo y no queremos hacerlo desde una oficina sino con la gente, con las instituciones, con las organizaciones sociales, de la economía, del trabajo, con el centro y con los barrios; escuchando y tomando la experiencia de cada uno”, explicó.
En sintonía, Varinia Drisun, secretaria general adjunta del PS, remarcó el propósito del socialismo de “escuchar y vencer la inercia del aislamiento y la soledad, del individualismo; recuperar la planificación de la ciudad y de lo que viene en un momento donde está mejor, y animarnos a soñar. Cuando nos encontramos con otros para discutir, intercambiar ideas; cuando nos tomamos un momento para pensar como vemos el presente y como imaginamos el futuro, corremos menos riesgos de caer en reduccionismos y podemos acordar mayores y mejores ideas y proyectos para acompañar el desarrollo y el crecimiento de Rosario”, consideró Drisun, quien hoy también es diputada provincial.
Conducida por la periodista Natalia Pettinari, la actividad comenzó con una disertación de socióloga Victoria O'Donnell sobre los tipos de soledad que se imponen en estos tiempos y cómo planificamos una ciudad para que nadie quede aislado. Luego se desarrolló el trabajo alrededor de las diferentes mesas temáticas: sistema de salud, salud mental, primera infancia, personas mayores, juventudes, educación y ciudad; infraestructura pública recreativa y espacios verdes, vivienda colectiva, equipamiento comunitario, servicios públicos, gestión de movilidad particular, logística urbana y espacio vial; transporte público de pasajeros, movilidad ciclista y caminabilidad; gestión integral de residuos; empleo y emprendimientos, desarrollo productivo, seguridad, estado eficiente, conocimiento e innovación, cultura, patrimonio y turismo, nocturnidad.
El cierre estuvo a cargo de Tomás Quintín Palma.