"Nuestra expectativa es que en agosto esté la ley electoral aprobada" dijo Clara García, al finalizar la sesión de la Cámara de Diputados que había sancionado la Ley de Emergencia Hídrica. Al mediodía, el senador Felipe Michlig, a cargo del Poder Ejecutivo, había marcado agosto como fecha para el tratamiento del tema en ambas cámaras.
Clara García: "Santa Fe tendrá una ley electoral de vanguardia"
La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que están cerca del consenso en Unidos sobre el proyecto. "La provincia seguirá teniendo Paso, seguirá teniendo Boleta Única y seguirá teniendo paridad", destacó.
Cuando García hacía declaraciones en el hall legislativo, algunos legisladores de Unidos -especialmente socialistas y radicales- volvían a reunirse en oficinas de la Legislatura puliendo el texto que pretenden llevar al recinto el jueves venidero en Diputados. Una vez acordado el tema en Unidos avanzarán con el justicialismo y los otros sectores políticos que tiene la Cámara Baja.
Para mediados de la semana venidera se hará un plenario de los partidos y legisladores que conforman Unidos para dar el acuerdo final al texto.
"Es una ley trascendente" dijo García ante los periodistas. "Cuando reformamos la Constitución Provincial quedaban algunas leyes, una veintena de ellas, por ejemplo, la ley de municipios, algunas de seguridad y la futura ley electoral. Hay siete proyectos en Diputados", marcó la presidenta. Los bloques radical, socialistas, justicialistas, la izquierda, el Pro y Uno son firmantes de las iniciativas.
"Hay voluntad política de todos los espacios que conformamos la Legislatura en hacer planteos" destacó la titular de Diputados. "Se está trabajando fuertemente. Estamos cerca de tener los mayores consensos, sobre todo pensando en una Santa Fe que no va a tener reelecciones indefinidas, cuyos, ahora intendentes, no van a tener que estar corriendo en elecciones cada dos años, sino cada cuatro. En una Legislatura en la que la Cámara que presido, ya no va a tener la mayoría automática que acompaña al gobernador, sino que va a reforzar la vida democrática a través de la presencia de las minorías. Santa Fe va a tener, así como tiene una Constitución de vanguardia, tendrá una ley electoral que también lo será", anticipó.
Ayer, Diputados optó por dejar de lado los temas controvertidos y enfocar los esfuerzos en repasar punto por punto la elaboración del proyecto. La base del esqueleto de trabajo de Unidos es el proyecto de la bancada socialista.
Cuando se le preguntó a García sobre dónde están las diferencias, optó por destacar la búsqueda de consensos. "Hay puntos en los cuales algunas pertenencias políticas tienen alguna diferencia, pero hasta ahora siempre hemos llegado a a buenos puntos. Déjame sí reforzar algunos que nos importa destacar: Santa Fe sí va a seguir teniendo las PASO, Santa Fe sí va a seguir teniendo boleta única y Santa Fe sí va a seguir teniendo paridad entre varones y mujeres".
Eludió responder sobre las diferencias en los llamados pisos electorales para ingresar al reparto de bancas en la futura Cámara de Diputados donde la lista ganadora de la categoría no tendrá ya 28 de las 50 bancas. El socialismo propone un piso del 3% del padrón, la UCR un 5% al igual que los senadores del PJ. "Se está trabajando. Soy una ferviente defensora de la vida democrática y de la presencia y espacio de todas las minorías, porque me parece que eso enriquece todo los debates", marcó la titular de la Cámara.
Después sobre la cantidad de boletas únicas en la edición general. "Hay distintas posturas según sean las PASO o las generales. Creo que la experiencia de Santa Fe de fortalecer no solo los cargos que suelen hacer de motor o de tractor, sino de fortalecer las pertenencias locales está muy tomada por la ciudadanía y hay que respetarla. Esa es una manera de crecimiento de espacios políticos que a lo mejor comienzan de a poco y van ascendiendo en la carrera de la gestión pública".
Por último García destacó que el objetivo es tener la ley antes de terminar agosto. El tema tiene preferencia para el jueves venidero en Diputados. El Senado, en tanto, no sesionará ese día y lo hará recién el 27 del corriente.