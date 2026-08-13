Con dos especialistas en la materia, las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe analizaron este miércoles los diferentes proyectos de reforma electoral que se encuentran con estado parlamentario.
Reforma electoral en Santa Fe: los puntos en debate y los cambios no escritos
Los legisladores escucharon a dos especialistas en la materia. Los pisos electorales y la cantidad de boletas a utilizar en la elección general siguen siendo los aspectos de mayor fricción. Entre bambalinas, una posible interna entre las candidatas a vice.
Jorge Zárate, por un lado, se explayó sobre el impacto de los eventuales cambios a la normativa electoral sobre municipios y comunas, a partir de la reciente sanción de una nueva Ley Orgánica para dichas administraciones.
El constitucionalista Oscar Blando, en tanto, valoró algunos aspectos en los que las iniciativas son coincidentes, y focalizó el análisis en otros puntos que son el centro de la controversia.
Respecto de los aspectos en común, rescató que más allá del origen partidario de los proyectos presentados, todos ratifican el sistema de Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas para la definición de candidaturas, así como el mecanismo de Boleta Única.
Las discrepancias
Los puntos que generan la mayor discusión política en el propio oficialismo y en los que también se detuvo Blando son los umbrales o pisos electorales; y la cantidad de cuerpos de boletas a utilizar en la elección general.
Respecto del primer aspecto, advirtió que las propuestas planteadas se presentan como demasiado "restrictivas" y atentarían contra la participación de los partidos políticos minoritarios. Cabe mencionar allí que el proyecto de la UCR sugiere un piso equivalente al 5% del padrón, en tanto que el Partido Socialista lo fija en un 3. El PRO, por su parte, propone un 4% pero del total de votos emitidos en la elección. La recomendación de Blando fue que se tome esa referencia; la de los votos emitidos y no el padrón, con un porcentaje a definir.
Respecto de la cantidad de boletas a utilizar, se mostró partidario de no alterar el esquema que se viene manejando y que implica una por cada categoría. De ese modo, se deberían mantener cinco cuerpos. Ésa es la opción que plantea el Socialismo, sin embargo, difiere de la que promueve el radicalismo, que sólo sostendría dos. Una, asociaría las categorías provinciales (gobernador, diputados y senador), y la restante, las municipales o locales (intendente y concejales).
Como resultando de la negociación, probablemente se llegue a un mix de tres boletas. Pero para Blando, tampoco eso es recomendable. Desde su punto de vista, el sistema ha demostrado en la provincia que, aun con gobernadores de un signo político y mayorías legislativas de otro, se ha podido sostener y garantizar la gobernabilidad.
No escrito
Un tercer aspecto que aparece como solapado es el de una eventual interna para disputar las candidaturas definitivas para la vicegobernación. La opción no aparece escrita en ninguno de los proyectos presentados, pero se versiona con fuerza en los corrillos legislativos y de la Casa Gris.
Quienes imaginan ese escenario, describen una confrontación de fórmulas, que comparten el mismo candidato a gobernador, pero difieren en quien completa el binomio. Y los votos a la fórmula no serían acumulativos.
Para algunos expertos, entre ellos Blando, la propuesta implicaría una interpretación forzada de la nueva Constitución de Santa Fe. Fuentes consultadas por El Litoral sostuvieron que el tema podría ser una carta de negociación entre los dos principales socios de Unidos: la UCR y el PS. Sin embargo, ya se ha planteado a nivel de consultas informales con algunos sectores de la oposición.
Los contactos y reuniones políticas se intensificarán de aquí al jueves próximo, día en el que se prevé que el proyecto que se consensúe sea tratado y votado en el recinto.