Primero, la Comisión

Diputados “apura” el debate por la Ley de Educación en Santa Fe

La Cámara baja insiste en la creación de la Comisión que deberá llevar adelante el debate participativo, cuyo proyecto -con media sanción- todavía espera tratamiento en el Senado. Goity y las autoridades de su gabinete presentaron un informe este miércoles con los lineamientos que lleva adelante esta gestión.