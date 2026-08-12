Hoy en Argentina, el 90% de los adolescentes tiene billetera virtual y 8 de cada 10 consideran que la educación financiera es la materia más importante que podrían aprender en la escuela. A pesar de ello, la educación financiera sigue sin ser contenido obligatorio en las escuelas secundarias.
Muni en tu Escuela: García y Poletti llevan educación financiera a estudiantes de barrio San José y Pompeya
El programa, impulsado en conjunto por la diputada provincial Ximena García y la Municipalidad de Santa Fe, lleva talleres de educación financiera a escuelas secundarias de la ciudad. El primer encuentro se realizó el lunes pasado en la Escuela N° 528 Jorge Luis Borges con estudiantes de 4to año.
El fácil acceso a herramientas digitales y la falta de formación tiene consecuencias reales: jóvenes que se endeudan, que caen en estafas, que apuestan sin entender el riesgo. Un informe del Ministerio de Capital Humano y UNICEF advierte que 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años ya apostó alguna vez.
"Queremos que nuestros jóvenes tengan herramientas para tomar decisiones responsables con su dinero y, sobre todo, que puedan reconocer los riesgos de las apuestas y evitar que el juego se convierta en un problema", señaló el intendente Poletti.
Frente a ese diagnóstico, la diputada provincial Ximena García lleva más de un año trabajando en el tema. Presentó un proyecto de ley para incorporar la educación financiera en todas las escuelas secundarias de la provincia y, en paralelo, viene realizando capacitaciones en escuelas secundarias y con adultos mayores. Ahora ese trabajo se profundiza con una articulación concreta junto al intendente Juan Pablo Poletti y la secretaria de Educación Alicia Barletta, a través del programa "Muni en tu Escuela".
El primer encuentro se realizó en la Escuela N° 528 Jorge Luis Borges con estudiantes de cuarto año. En un taller de 90 minutos trabajaron los pilares básicos de las finanzas personales: qué son los ingresos, los gastos, el ahorro y la inversión, y cuál es la diferencia entre invertir y apostar. También abordaron hábitos concretos: cómo registrar gastos, cómo identificar los gastos hormiga, cómo armar un presupuesto, cómo usar correctamente una tarjeta de crédito y cómo proteger los datos personales para evitar estafas digitales. Todo con una metodología participativa, con ejemplos de la vida real de los estudiantes.
"La educación financiera no puede quedarse en la Legislatura. Lo que buscamos es que llegue al aula y a la vida cotidiana de los jóvenes santafesinos. La ley es un marco necesario, pero el cambio real se construye haciendo", expresó García.
El programa continuará repitiéndose en otras escuelas secundarias de la ciudad durante el segundo semestre de 2026.