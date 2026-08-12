Santa Fe

Muni en tu Escuela: García y Poletti llevan educación financiera a estudiantes de barrio San José y Pompeya

El programa, impulsado en conjunto por la diputada provincial Ximena García y la Municipalidad de Santa Fe, lleva talleres de educación financiera a escuelas secundarias de la ciudad. El primer encuentro se realizó el lunes pasado en la Escuela N° 528 Jorge Luis Borges con estudiantes de 4to año.