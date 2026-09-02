La próxima elección presidencial de la Argentina será en 2027, cuando los ciudadanos deberán elegir presidente y vicepresidente para el período que comenzará en diciembre de ese año. Aunque todavía no se realizó la convocatoria oficial para esos comicios, la legislación electoral vigente permite establecer el marco temporal en el que deberá desarrollarse la votación.
¿Cuándo se vota para presidente en Argentina? La fecha que establece el calendario electoral
La Constitución Nacional y el Código Electoral establecen que la elección debe realizarse dentro de los dos meses anteriores al final del mandato presidencial. Qué se sabe hasta ahora y cómo funciona el sistema de doble vuelta.
La fecha no surge de una decisión política anunciada con años de anticipación, sino de las reglas previstas en la Constitución Nacional y el Código Electoral Nacional.
El artículo 95 de la Constitución establece que la elección presidencial debe realizarse dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. A su vez, el Código Electoral dispone que las elecciones de cargos nacionales se realizan el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos.
Con esas reglas, y considerando que el mandato presidencial vigente finaliza en diciembre de 2027, el cuarto domingo de octubre de 2027 será el 24 de octubre. Esa es la fecha que surge del calendario establecido por la legislación, aunque la convocatoria formal deberá ser realizada oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional.
Cuándo serían las elecciones presidenciales de 2027
El Código Electoral Nacional establece en su artículo 53 que la elección de cargos nacionales debe realizarse el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos. La norma también establece que la convocatoria corresponde al Poder Ejecutivo Nacional.
En 2027, el cuarto domingo de octubre será el 24 de octubre.
Por lo tanto, si se mantienen las normas actualmente vigentes, esa será la fecha correspondiente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2027.
Esto requiere una aclaración importante: 24 de octubre de 2027 es la fecha que surge de aplicar la legislación vigente, no una fecha de convocatoria oficial ya publicada. La convocatoria electoral debe efectuarse con una anticipación mínima de 90 días y debe especificar, entre otros puntos, el día de la elección, el distrito electoral, los cargos que se elegirán y el sistema electoral aplicable.
La elección presidencial se realiza en todo el territorio argentino, que para esta categoría constituye un único distrito electoral. Presidente y vicepresidente se eligen conjuntamente mediante una fórmula indivisible.
Qué pasa si ningún candidato gana en primera vuelta
Argentina utiliza un sistema de doble vuelta electoral, conocido habitualmente como balotaje.
Esto significa que no necesariamente alcanza con obtener más votos que los demás candidatos para ganar la Presidencia. La Constitución y el Código Electoral establecen determinadas condiciones para que una fórmula pueda ser proclamada ganadora en la primera vuelta.
De acuerdo con el artículo 149 del Código Electoral Nacional, una fórmula presidencial resulta electa si obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos.
También puede ganar en primera vuelta si consigue al menos el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos y una diferencia superior a 10 puntos porcentuales respecto de la fórmula que ocupa el segundo lugar.
Por ejemplo, si una fórmula alcanza el 42% y la segunda obtiene el 31%, la diferencia es superior a diez puntos porcentuales y se cumplen las condiciones previstas por la legislación.
Si ninguna fórmula alcanza alguno de esos resultados, debe realizarse una segunda vuelta.
Cuándo sería el balotaje presidencial
La legislación también establece un plazo para una eventual segunda vuelta.
El artículo 150 del Código Electoral Nacional dispone que, si ninguna fórmula alcanza las condiciones necesarias para ganar en primera vuelta, la segunda elección debe realizarse dentro de los 30 días posteriores. En esa instancia participan únicamente las dos fórmulas más votadas en la primera elección.
Por lo tanto, si la primera vuelta presidencial de 2027 se realiza el 24 de octubre y fuera necesario un balotaje, este debería concretarse dentro de los 30 días siguientes, de acuerdo con el marco legal vigente.
La fecha exacta de una eventual segunda vuelta deberá quedar establecida en la convocatoria electoral correspondiente.
El sistema de doble vuelta también está contemplado expresamente en la Constitución Nacional. El artículo 94 establece que presidente y vicepresidente son elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta, mientras que el artículo 96 determina que la segunda vuelta, si corresponde, se realiza entre las dos fórmulas más votadas dentro de los 30 días de celebrada la primera.
¿Habrá PASO antes de las elecciones presidenciales?
Otro de los interrogantes de cara a 2027 es qué ocurrirá con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En este punto es necesario diferenciar lo ocurrido en 2025 de lo que pueda suceder en 2027.
Para las elecciones nacionales de 2025, las PASO fueron suspendidas por la Ley 27.783. La propia Cámara Nacional Electoral señala que esa suspensión correspondió específicamente a las elecciones nacionales de ese año.
Por esa razón, no corresponde afirmar que las PASO hayan quedado automáticamente eliminadas para todas las elecciones futuras. Su realización en 2027 dependerá del marco legal que esté vigente cuando corresponda organizar ese proceso electoral.
Es decir, el calendario presidencial de 2027 no debe confundirse con el cronograma de las elecciones legislativas de 2025, que tuvo reglas particulares.
La Cámara Nacional Electoral fue la encargada de aprobar el cronograma de los comicios legislativos de 2025, que se realizaron el 26 de octubre de ese año. En aquella oportunidad se eligieron 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales.
Para 2027, en cambio, estará en juego la renovación de la fórmula presidencial y vicepresidencial.
Qué dice la ley sobre la fecha de la elección
El punto central para entender cuándo se votará para presidente está en dos normas.
La Constitución Nacional, en su artículo 95, establece que la elección presidencial debe realizarse dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Además, el artículo 90 establece que presidente y vicepresidente duran cuatro años en sus funciones.
Por su parte, el Código Electoral Nacional, en el artículo 53, establece que las elecciones de cargos nacionales se realizan el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos.
La combinación de ambas disposiciones permite ubicar temporalmente la elección presidencial de 2027.
Así, mientras no haya una modificación de la legislación electoral ni una convocatoria que establezca otra cuestión dentro de las facultades previstas por la normativa, el 24 de octubre de 2027 aparece como la fecha correspondiente a la primera vuelta presidencial.
De todos modos, para hablar de una fecha oficialmente convocada habrá que esperar el decreto correspondiente y el posterior cronograma electoral de la Justicia Nacional Electoral.
En síntesis: las fechas clave
Elecciones presidenciales 2027: el cuarto domingo de octubre de 2027, que será el 24 de octubre, según la aplicación del Código Electoral vigente.
Presidente y vicepresidente: se eligen mediante una fórmula conjunta.
Primera vuelta: se realiza en todo el país, que constituye un distrito único para la elección presidencial.
Ganador en primera vuelta: más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o al menos 40% con una diferencia superior a 10 puntos sobre la segunda fórmula.
Balotaje: si ninguna fórmula cumple esos requisitos, participan las dos más votadas.
Segunda vuelta: debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la primera.
Convocatoria oficial: deberá ser realizada por el Poder Ejecutivo con una anticipación mínima de 90 días.
Por ahora, el dato central para quienes ya empiezan a consultar cuándo volverán a las urnas para elegir presidente es claro: las elecciones presidenciales de 2027 están previstas por el marco electoral para octubre y, aplicando la regla del cuarto domingo, la primera vuelta corresponde al domingo 24 de octubre de 2027.
La fecha deberá ser formalizada mediante la convocatoria electoral correspondiente. Hasta entonces, el 24 de octubre debe entenderse como la fecha que surge de la legislación vigente, y no como un día ya fijado mediante un decreto de convocatoria.