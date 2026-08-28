Reforma electoral

Desde 2027, serán obligatorios en Santa Fe los debates entre candidatos a gobernador

Deberá organizarlos el Juez Electoral, quien encomendará los aspectos técnicos de la actividad a las universidades o entidades reconocidas en la provincia. Los ejes temáticos se establecerán mediante mecanismos de participación ciudadana. Qué se establece sobre el financiamiento de las campañas.