Urnas y cambios

Qué alcances tendrá la veda en los próximos comicios, tras la reforma electoral en Santa Fe

Como novedad, se prohibirá la publicidad en entornos virtuales y plataformas digitales, a partir de las 48 horas previas al comicio. De todos modos, quedarán exceptuadas las expresiones en cuentas personales de las redes sociales. Se flexibiliza la restricción para la venta de alcohol.