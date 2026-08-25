Elecciones nacionales 2027

¿Con o sin PASO o PAS?: una de las reformas del sistema electoral busca apoyo y agita el debate

El proyecto del Ejecutivo ingresó el 22 de abril al Senado de la Nación como mensaje 110/26. Incluye cambios en el sistema de financiamiento y la conformación de los partidos, y la eliminación del debate presidencial. En esta nota, el eje es el sistema de primarias, con opiniones contrapuestas y un análisis político sobre una medida que el gobierno impulsa y negocia, aún sin resultado cierto.