Juan Manuel Abal Medina es politólogo, dirigente peronista, ex legislador nacional y ex jefe de Gabinete de Ministros (entre 2011 y 2013). En este diálogo evalúa la premisa central de la posible derogación de las PASO, pero también el panorama de su partido de cara a un armado electoral robusto para el año próximo.
Abal Medina: “Las PASO podrían ser optativas para la ciudadanía, no para los partidos”
La cuestión del financiamiento de los partidos y los debates presidenciales. Las modificaciones posibles y las opciones para la oposición.
- ¿A quién le sirven las PASO y a quién le conviene su derogación?
- Derogar las PASO le sirve al gobierno, porque éste y cualquier gobierno se ordena solo: el presidente quiere reelegir y todos van atrás. La oposición siempre requiere un instrumento para juntarse, cuando están en crisis como es el caso de los partidos hoy. Por eso desde el peronismo, la UCR y el PRO no queremos saber nada con su eliminación.
Nosotros, porque la necesitamos para ir contra Milei y el PRO porque si renuncia a las PASO se le reduce su margen de negociación. Si me preguntan qué se puede hacer, creo y vengo diciendo que deberían ser optativas.
Pero no para los partidos, sino para la ciudadanía, que tendría que elegir si participa o no. Pero sí tendrá que ser obligatorio que todas las opciones electorales se presenten para sacar un mínimo de votos e ir a la elección general.
Ahí despejás un montón de candidaturas truchas a las que hay que financiar e incluir en la boleta única. Las PASO funcionan como filtro, pero hay que buscar la manera de que no sea una elección tan cara y central como ahora, que repite la nacional.
- Mencionás el tema costo, y en 2025 fue el principal argumento para suspender las PASO (en las legislativas). ¿Crees que se logró algún ahorro importante y que fue a otro lugar más necesario?
- Nunca es mucho ese ahorro, es chico. Pero algo de las críticas de cómo funcionan hoy las PASO, que de alguna manera repiten la elección general, tiene su lógica. Si me decís que al ser optativas, vota menos gente, hay que poner menos recursos en boletas y financiamiento, tiene su lógica. Se puede ver el modelo de Uruguay que es el que mejor funciona.
- ¿Cuál es la participación electoral en Uruguay? Porque con una baja participación electoral, si además se plantean como optativas las PASO, tal vez se desaliente más la concurrencia a las urnas.
-Pero va a ir quien está convencido de votar. Entonces, los partidos y sus candidatos, en vez de dedicarse a “matarse”, van a tener que convencer con propuestas, ideas nuevas, hablando con la gente para que vaya a votar.
El efecto es positivo, por más que vote menos gente. Así funciona en Uruguay. Creo que el 30 % en las PASO y si un partido presenta dos candidatos, hace que más gente vaya a votar. Si presenta uno solo juega a media máquina para pasar el piso.
- Hace poco más de una semana se reunieron distintos sectores del peronismo y justamente se abordó el tema de las PASO. ¿Creés que es el primer punto de coincidencia entre todos los sectores?
- Claramente hay coincidencia, porque estamos convencidos de que a nivel de las diferencias que tenemos, debate e internismo, la única forma de resolver algo es con el voto de la gente. Lo vengo diciendo desde hace años, pero otra cosa no funciona. Tenemos que entender que si no hacemos una PASO, de verdad no va a ser sencillo.
- De toda la reforma electoral que impulsa el gobierno nacional, ¿considerás que este es el punto más importante o hay otro que te preocupe más?
- Este es el más le interesa al gobierno y es el más complicado. Otro es el de financiamiento; pero hay un consenso muy grande, menos del oficialismo, sobre que no va a salir. Es un sistema que va a contramano de lo que ocurre en el mundo: da libertad para que cualquiera ponga plata, saca los controles.
Es un best wishes, un sueño libertario que nadie va a acompañar. Es parecido a la Ley de Bases, donde había propuestas de máxima que no podían salir. Después, la ley tiene algunas cosas interesantes, como un mayor control sobre los partidos políticos. Dificulta el armado de partidos en un país como Argentina, que es el que más tiene, lo cual es ridículo.
- En ese último punto hay coincidencia. No puede haber 700 partidos de distrito.
- Lo que propone el gobierno es bastante lógico en ese punto. Otro en el que estamos en contra es que elimina el debate presidencial. Deroga los dos artículos de la ley del debate. En 2023, Milei se había enojado por los “tosedores”. Es una fantasía de Milei de no tener que debatir.
- ¿Cómo ves el tema en el Senado, donde recién empieza a debatirse en comisión?
- Creo que el PRO no lo va a avalar si antes no hay acuerdo general de candidaturas, que no lo veo. En parte es lógico, porque hablar de candidaturas ahora, cuando falta más de un año para las elecciones, es muy anticipado. Lo mismo el radicalismo.
- ¿Creés que esta primera muestra de diálogo entre distintos sectores va a prosperar? ¿Hay un cronograma de trabajo?
- Cronograma no hay. pero va a seguir. Fue un inicio para que nos demos cuenta de que si seguimos por este camino, a lo único que llevamos es a Milei. Más allá de todos los problemas, hay un reclamo muy fuerte desde la ciudadanía opositora, de nuestra base y la militancia, que nos dice ‘discutamos todo, pero no permitamos que esto continúe cuatro años más’.
Si me preguntas, permitiría que se eligiera solo presidente y el vicepresidente pueda servir para sumar al sector que perdió. Otra es que, al hacerla más sencilla y optativa se podría acercar la PASO a la general, para no generar ese hueco entre una y otra que veces es muy complicado para la gobernabilidad.