La postura del oficialismo nacional

Mayoraz: “No son más que una encuesta cara”

Insiste en que, lejos de fortalecer a los partidos políticos, los debilitan. Y transfieren a la sociedad las diferencias internas que deberían ser resueltas por acuerdos en cada fuerza. Del “fastidio” de la población por votar cinco veces al año, a las opciones alternativas.