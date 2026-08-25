El diputado nacional por Santa Fe Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, sostuvo que la postura del oficialismo sigue siendo la de eliminar definitivamente las PASO.
Mayoraz: “No son más que una encuesta cara”
Insiste en que, lejos de fortalecer a los partidos políticos, los debilitan. Y transfieren a la sociedad las diferencias internas que deberían ser resueltas por acuerdos en cada fuerza. Del “fastidio” de la población por votar cinco veces al año, a las opciones alternativas.
En diálogo con El Litoral, consideró que no son más que “una encuesta cara”, que obligan al electorado a concurrir reiteradamente a las urnas y no cumplen los objetivos con que fueron creadas.
- La Libertad Avanza está impulsando de manera decidida la eliminación de las PASO, pero con fuerte resistencia en el resto del arco político. ¿Cuál es el objetivo de esa medida?
- Nosotros sostenemos la eliminación porque creemos que es una encuesta cara. Que la pagan los contribuyentes. Porque en definitiva funciona como eso. Es, simplemente, ver en qué situación está cada candidato, y no resolver internas. Porque muchos partidos las tienen que resolver de antemano.
Es más, eliminar las PASO favorece las internas, porque facilita las posibilidades. En vez de buscar acuerdos, los partidos vuelcan sus problemas internos a la sociedad. Y la gente, por lo que uno puede ver en la opinión pública, está cansada de votar cuatro o cinco veces en el año.
El año que viene con PASO seguramente tendríamos que votar cinco veces. Entonces, vas a tener dos provinciales, dos nacionales y un posible balotaje. Cinco elecciones. La verdad es que la política no ayuda a que la gente se comprometa y se involucre con los temas.
Va a ser un año que va a arrancar electoralmente en Santa Fe, donde el Gobierno va a adelantar la elección, y desde febrero vamos a estar con listas, y con elecciones en abril y en junio, seguramente.
Después elecciones en octubre, otra vez si hay balotaje. Hay que prestar atención a ese fastidio, ese cansancio que tiene la gente, no es bueno. Entonces, creo que eliminar las PASO va a ser un ahorro, y una solución a un tema que viene planteando la gente. Y es decirle a la política, arreglen sus problemas internamente y no le pasen el costo a la gente.
- ¿Y cómo se resolvería la cuestión de las candidaturas de los partidos, en caso de que no haya acuerdos? ¿Volver a las internas cerradas con voto de los afiliados, internas abiertas pero no obligatorias?.
- Hay varias modalidades. Una es que cada partido político decida de qué manera hacerlas. Si quiere hacerlas abiertas o si quiere hacerlas cerradas solamente con sus afiliados, es decir, los de su padrón. Y si quiere hacerlas abiertas, con qué modalidad.
Algunos partidos están dispuestos a aceptar eso, pero piden algún apoyo logístico del Estado; por las dificultades de llamar a una interna en todo el país sin una apoyatura. Hay partidos que dicen: "No tenemos infraestructura para hacerlas”. Entonces, están pidiendo que no siendo obligatorias, haya algún tipo de control y apoyo estatal, para que la gente se anime y quiera ir a participar.
- ¿Esto es algo que ya se está discutiendo como posibilidad concreta, dentro de los negociaciones para que se vote la reforma?
- No, no. Son pedidos de algunos partidos que empiezan a ablandar posiciones duras. Porque están los que no quieren saber nada con esto, y otros que lo empiezan a analizar de otra manera. Nosotros seguimos con la misma tesitura, que es la eliminación de las PASO. En eso no ha habido cambios.
- En el caso de quienes no aceptan la eliminación de las PASO es porque las ven como la mejor manera de resolver la cuestión de las distintas posturas internas, por lo menos de una manera ordenada y que evite confrontaciones más duras.
- Sí, puede ser. Pensemos en el principal partido opositor. El problema que tienen es que, aparentemente, no pueden resolver su interna de otra manera. Yo creo que lo van a terminar resolviendo. Porque las PASO en su momento fueron un invento de Néstor Kirchner para solucionar un problema coyuntural.
Después de eso, si uno lee el sentido de las PASO que está en los fundamentos de la ley, encuentra que los objetivos que tenía eran muy buenos, pero lo que se consiguió fue todo lo contrario.
- ¿Por qué lo dice?
- Porque las PASO decían: "Vamos a tener que darle mayor protagonismo a la ciudadanía, mayor vida a los partidos políticos; todas esas cosas que no se dieron en absoluto. Estamos lejos de haber logrado eso. Entonces, creo que eliminar las PASO lo que va a hacer es que los partidos pongan en valor sus estructuras, las usen, y presenten sus candidatos como corresponde.
- En Santa Fe, no obstante, hay consenso político para sostener las PASO a nivel provincial.
- Bueno, porque es lo que quiere el Gobierno y en la Legislatura no hay discusión política. Hay una mayoría de Unidos, y Unión por la Patria que no existe hoy por hoy, y acompaña todo. No hay oposición de parte de ellos.
Y se aprueban cuestiones como que los precandidatos a gobernador se postulen con tres vices diferentes. La verdad es que eso es lamentable, y hasta inconstitucional, porque un candidato no puede serlo en simultáneo en distintas listas. Y lo que estamos eligiendo son fórmulas.
- Y a nivel nacional, ¿qué tantas chances ve de que la iniciativa tenga acompañamiento? ¿Cuándo se podría llegar a tratar?
- Todavía no está en discusión formalmente. Las conversaciones están, pero como algo preliminar. Y me parece que vamos a lograr un acuerdo. Y si no, siempre está la posibilidad de suspenderlas por la próxima elección. Siempre hay alternativas, entonces creo que se van a lograr los objetivos.