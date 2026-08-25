Carlos Fara es especialista en Opinión Pública, Campañas Electorales y Comunicación de Gobierno. Lleva 39 años dedicados a la consultoría política. Participó de más de 200 campañas electorales y recibió numerosas distinciones a nivel internacional. En diálogo con El Litoral, analiza la congre pero también el adelantamiento del debate para un comicio al que le falta más de un año.
Carlos Fara: “Hoy no hay votos para anular o suspender las PASO”
Para el especialista, la medida beneficiaría sobre todo al oficialismo y, dentro de la oposición, el más perjudicado será Axel Kicillof. La cuestión del financiamiento de los partidos y los debates presidenciales.
- ¿A quién le conviene que sostengan o que se eliminen las PASO?
- Le conviene que se deroguen al gobierno, primero porque gana una discusión sobre el tema del costo de la política y luego porque lo lleva a que a cada espacio, si quiere resolver sus cuestiones en elecciones internas, se lo tenga que financiar.
Por lo tanto, desde ese punto de vista le quita una posibilidad a la oposición, cualquiera sea, de que pueda instalar un candidato y saldría reforzado frente a la opinión pública.
En ese sentido el más perjudicado es el kirchnerismo, si quiere ampliarse y tener, no solo candidatos en cargos, sino sumar otros sectores. Y en el caso particular de Axel Kicillof, porque quiere que lo consagre la gente y evitar a toda costa el estigma Alberto (ser candidato por decisión política de Cristina).
- ¿Es posible que llegue a debatirse en el Congreso al punto de que se deroguen las PASO? ¿O se podría llegar a una suspensión, como ocurrió en 2025?
- Hoy no hay votos para anular ni para suspender las PASO. En todo caso, los puede haber para modificar el sistema existente; muchos vienen pidiendo hace tiempo que se conviertan en Primarias, Abiertas y Simultáneas, no Obligatorias.
Esto es: el partido que no compite internamente, no tiene por qué estar en la mesa. Y no nos olvidemos de que en esa reforma electoral viene “escondida” una modificación en el sistema de financiamiento de las campañas.
- Que es lo que más está preocupando.
- Es un tema del gobierno en esta cuestión de desregular o liberar; que hay más posibilidad de aportes del sector privado que en la ley de 2009, donde eso se restringió severamente. Y va a haber discusión sobre si se quitan o no los espacios gratuitos de medios de comunicación.
- La posibilidad de que se suspendan los debates presidenciales, en caso de que prospere esa modificación en el proyecto de reforma, ¿es para preocuparse?
- Me parece que es una mala señal. No porque los debates cambien tanto (la opinión del electorado), pero es la única instancia en la que todos los candidatos son iguales, donde todo el mundo habla del mismo tema, tiene la misma cantidad de tiempo con reglas prefijadas y si uno no participa tiene una sanción. Me parece que no le suma a la democracia sacar el debate presidencial.
- Si las PASO fuesen no obligatorias y nos quedamos con una PAS (con s, porque con z no se ve posible por ahora), ¿la baja en la participación electoral afectaría el resultado?
- Una cosa es que no sea obligatorio estar en la mesa de opciones. El tema es si no hacemos obligatorio el voto. Hoy va a haber una discusión que ya estuvo en su momento, hace 17 años. La Constitución consagra el voto obligatorio y las PASO también deberían tener voto obligatorio, porque es un voto más.
Pero no es un voto de autoridad sino de candidaturas, y ahí entramos en una zona gris. Eso tiene un trasfondo que es el temor histórico de las opciones políticas no peronistas de que el peronista, con su mayor estructura territorial, pudiese incidir en la primaria de otra fuerza política, porque tiene más capacidad de movilización; aunque eso se ha ido perdiendo con el tiempo.
Ahora, el punto ahí es el hecho de si el temor de que eso ocurra tiene sentido en la actualidad o el poder de los aparatos perdió mucha fuerza. Después de ver el fenómeno Milei en 2023 y 2025 se diría que en algunos casos no tener nada de estructura territorial no evitó que la gente votase lo que se le ocurra.
Y hay otro detalle que puede entrar en discusión y es que estamos hablando de primarias, abiertas y simultáneas; y hay algunos que dicen ‘a las primarias abiertas, saquémosle la simultaneidad de la discusión’. Si lo hacemos, ¿qué financia el Estado? ¿Cada uno decide una primaria abierta cuando quiera y el Estado tiene que asignar dinero?
- Mientras tanto la carrera electoral se adelantó mucho este año.
-Por dos razones: primero porque hay un clima negativo para el gobierno y los sectores de la oposición se entusiasman con alguna posibilidad. Es un gobierno que lleva 8 meses con más desaprobación que aprobación. Hay más pesimismo que optimismo y eso hace que más de uno empiece a afinar el lápiz.
La otra cuestión es que el gobierno, con esta debilidad parlamentaria que sigue teniendo, no puede garantizar qué va a pasar con las PASO, es decir, si se quedan como están o si tienen una modificación o se suspenden.
En ese marco, si el gobierno no puede garantizar cuáles van a ser las reglas de juego para el año que viene, los gobernadores, sobre todo los dialoguistas, quieren adelantar. Porque de esa manera evitan quedar contaminados por el proceso electoral nacional, que no se sabe ni en qué fecha va a ser, ni quienes pueden participar, ni cómo va a llegar el gobierno a esa instancia.
Hasta acá tenemos primarias y eso implica que a principios de junio se inscriben frentes electorales. Muchos gobernadores van a querer tener su elección entre marzo y mayo para quedar despegados del proceso nacional.
- ¿Cuánto interés que hay por parte de la política en armar, desarmar y afinar el lápiz político y cuánto desinterés por parte de la gente? Son dos velocidades diferentes.
- La sociedad está fundamentalmente tomada por su angustia económica cotidiana. No se va a preocupar por esto. Esto genera que en la política sucedan cosas que pueden terminar afectando a la sociedad, pero por ahora no las capta.
Salvo que los temas se conviertan en muy “taquilleros”, como la Ley de tierras, que estalló de la noche a la mañana y el gobierno no lo podía controlar y perdió la votación. Esto va a ser así hasta cerca de medidos del año que viene, cuando empecemos a enterarnos de cuál es la oferta electoral.