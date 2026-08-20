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Media sanción en Diputados

Punto por punto: qué cambia con la nueva ley electoral de Santa Fe

El nuevo Código Electoral obtuvo media sanción en Diputados y propone cambios en las PASO, las elecciones generales, los pisos electorales y la autoridad que controlará los comicios.

El nuevo Código Electoral reúne en una norma las reglas que rigen las elecciones en Santa Fe.El nuevo Código Electoral reúne en una norma las reglas que rigen las elecciones en Santa Fe.
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Santa Fe avanza hacia un nuevo sistema electoral. La Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción al nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos de la Provincia, una reforma integral que reúne en una sola normativa reglas que actualmente se encuentran dispersas.

El proyecto busca ordenar el sistema, establecer reglas más claras y simplificar la forma de votar. Ahora deberá ser tratado por el Senado provincial para completar su sanción.

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Pero, ¿qué cambia concretamente para los santafesinos? Estos son los principales puntos de la reforma.

Más opciones para elegir vicegobernador en las PASO

Uno de los cambios más importantes estará en las elecciones primarias. Una misma candidatura a gobernador podrá presentarse hasta con tres fórmulas diferentes de precandidatos a vicegobernador.

Cada fórmula competirá de manera independiente y sus votos no se acumularán. De esta manera, los ciudadanos podrán intervenir directamente en la definición de quién acompañará al candidato a gobernador en las elecciones generales.

Nuevos pisos electorales

La reforma también establece umbrales para avanzar en el proceso electoral.

Para superar las PASO, las agrupaciones políticas deberán alcanzar el 1% del padrón correspondiente.

En las elecciones generales, en tanto, se fija un piso del 4% para acceder a la distribución proporcional de bancas.

El objetivo planteado es combinar una mayor participación política con un nivel mínimo de respaldo ciudadano para acceder a la representación legislativa.

Menos boletas en las elecciones generales

Otro de los cambios que tendrá impacto directo en el momento de votar es la cantidad de boletas.

En las PASO se mantendrán cinco boletas únicas, una por cada categoría.

En las elecciones generales, en cambio, habrá tres boletas:

  • Una boleta provincial, que reunirá gobernador y vicegobernador y diputados provinciales.
  • Una boleta departamental, para elegir senador.
  • Una boleta municipal, para intendente y concejales.

Además, en las boletas provincial y local se podrá elegir la lista completa o votar de manera separada cada categoría.

Se podrán presentar listas legislativas sin candidato a gobernador

La nueva normativa también amplía las posibilidades para las agrupaciones políticas.

Será posible presentar listas de candidatos a diputados provinciales sin llevar una candidatura a gobernador.

Lo mismo ocurrirá en las elecciones municipales: podrán presentarse listas de concejales sin una candidatura a intendente.

Así, una fuerza política podrá competir por cargos legislativos sin estar obligada a presentar candidatos para los cargos ejecutivos.

Elecciones presidenciales en Santa Fe.Las elecciones generales tendrán tres boletas y permitirán elegir lista completa o categorías por separado.

Un nuevo organismo para administrar la cuestión electoral

La reforma propone además una modificación en la estructura de la Justicia Electoral.

El Código establece un Juzgado Electoral Provincial especializado y permanente, que será la autoridad de aplicación en materia electoral y de partidos políticos.

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Según el proyecto, no se crearán nuevos cargos: los puestos serán tomados de la Cámara Contenciosa Administrativa. Además, las decisiones del nuevo juzgado podrán ser revisadas por un tribunal integrado por tres jueces.

La intención es separar con mayor claridad las funciones judiciales, administrativas y operativas y reforzar los mecanismos de control de los procesos electorales.

Más reglas sobre campañas, debates y accesibilidad

El nuevo Código no se limita a modificar la forma de votar. También incorpora reglas comunes vinculadas con el financiamiento de las campañas, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y los debates electorales.

Además, contempla medidas relacionadas con la accesibilidad y la participación de personas con discapacidad, dentro de un esquema orientado a fortalecer la transparencia e integridad de los comicios.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaEl nuevo Código Electoral reúne en una norma las reglas que rigen las elecciones en Santa Fe.

¿Qué falta para que entre en vigencia?

El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputadas y Diputados. El próximo paso será su tratamiento en el Senado provincial, que deberá definir si aprueba la iniciativa para que el nuevo Código Electoral complete su recorrido legislativo.

Si finalmente es aprobado, Santa Fe tendrá un único cuerpo normativo que concentrará las reglas electorales y de partidos políticos, con modificaciones que impactarán tanto en la organización de los comicios como en las opciones que tendrán los ciudadanos al momento de votar.

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