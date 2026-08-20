Un prolongado plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con un dictamen sobre el futuro Código Electoral y ley de partidos políticos de la provincia que tiene preferencia para la sesión de este jueves.
Ley electoral en la provincia de Santa Fe: acuerdos y diferencias
Todavía persisten diferencias en el seno de Unidos en torno a porcentajes de pisos y boletas para la elección general. Avanzaría la posibilidad de que un precandidato a gobernador encabece varias fórmulas aunque no sumando sus votos.
El plenario fue avanzando en base al proyecto ingresado por la bancada socialista, tal cual informó El Litoral la semana pasada. En el plenario, la bancada del Frente Amplio por la Soberanía dejó su dictamen de minoría y se retiró de la reunión por entender que todavía Unidos no había acordado un texto.
En el encuentro de legisladores, Unidos y la interbancada justicialista fueron buscando puntos de entendimiento aunque quedaron para minutos antes de inicio de la sesión temas claves como el cuerpo de boletas a utilizar en la elección general, el piso para ingresar al sistema D'Hont de repartos de bancas así como otros aspectos de la futura legislación.
La bancada socialista propuso que en las PASO un candidato a gobernador pueda compartir distintas fórmulas aunque no sumar sus votos, sino simplemente habilitar a que compitan los vices, tema que generó fuertes debates internos entre legisladores de Unidos.
Liderazgo de las comisiones en el plenario
El plenario de las dos comisiones fue encabezado por Lionella Cattalini (PS) y Jimena Senn (UCR) en sus calidades de titulares de Asuntos Constituciones y de Presupuesto y Hacienda.
Uno de los temas acordados con el justicialismo es que en 2027 la autoridad electoral seguirá siendo el Tribunal Electoral con una cláusula transitoria. Es que desde 2029, la tarea estará a cargo de un juzgado electoral cuya titularidad recaerá, por sorteo, en un juez en lo Contencioso Administrativo de primera instancia. La apelación estará también a cargo de tres jueces de ese fuero aún no integrado. De allí la novedad de dejar su actuación hasta 2029.
También las partes dejaron para discutir antes de ingresar al recinto la posibilidad de que el secretario electoral tenga o no acuerdo legislativo cada cuatro años.
El futuro Código Electoral tendrá una base de 260 artículos divididos en cinco libros donde en gran parte se ordena parte de la legislación vigente intentado superar algunas antinomias presentes en la normativa, especialmente en materia de vacancias, financiamientos, vedas electorales, etc.
En cuanto a las diferencias a acordar antes de ingresar al recinto serán los pisos para las PASO (sería 1% del padrón) y para las generales (entre 4 y 5%) más la cantidad de cuerpos de la boleta única en la general.
En el futuro código se respetan institutos como la PASO, Boleta Única, Paridad, Ficha Limpia y se ordena la legislación electoral vigente así como también la de partidos políticos.