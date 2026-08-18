Cuenta regresiva

Reforma electoral: maduran acuerdos en Unidos y el PJ espera sumarse al debate

Se han acercado posiciones para dejar establecido el umbral electoral y la cantidad de boletas a utilizar en la elección general. En cambio, se sostendrá hasta último momento, la discusión sobre una eventual interna entre postulantes para la vicegobernación. La elección de estatuyentes, también en el centro de la polémica.