A 48 horas de que la reforma electoral llegue al recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el peronismo mantiene contactos informales con el oficialismo a través de algunos de sus legisladores, pero aguarda una convocatoria más orgánica para poder hacer partícipes de la discusión a los diferentes integrantes del interbloque que representa al Justicialismo en el cuerpo.
Reforma electoral: maduran acuerdos en Unidos y el PJ espera sumarse al debate
Se han acercado posiciones para dejar establecido el umbral electoral y la cantidad de boletas a utilizar en la elección general. En cambio, se sostendrá hasta último momento, la discusión sobre una eventual interna entre postulantes para la vicegobernación. La elección de estatuyentes, también en el centro de la polémica.
El PJ tiene su propia iniciativa sobre la temática. Fue ingresada, incluso, antes de que se presentaran los proyectos del oficialismo. El mensaje reúne los principales aspectos a modificar y fija postura sobre los puntos de mayor controversia. Uno de ellos, el umbral de votos a alcanzar para participar de la elección general. El peronismo propone 3,5% del padrón, a diferencia de la recomendación deslizada la semana pasada por Oscar Blando de tomar como referencia los votos emitidos (y no el padrón) para evitar una ley restrictiva y que cercene la participación de las fuerzas minoritarias.
Sin embargo, fuentes del PJ consultadas por El Litoral así como consideraron válido el argumento de no perjudicar a los partidos más pequeños, también advirtieron acerca de la necesidad de encontrar "un equilibrio" para evitar el alto nivel de "atomización" que se genera ya actualmente en la composición del cuerpo y que podría ser mayor aún al haber quedado eliminada la mayoría automática.
Más puntos
El peronismo defiende, por otra parte, el sistema elecciones primarias para la definición de candidatos. Ratifica el uso de la Boleta Única y plantea que se sostengan los cinco cuerpos (uno por cada categoría a renovar), tal como se la viene utilizando.
En otro orden, consideran que el Secretario Electoral de la provincia debe seguir siendo un funcionario de carrera, a diferencia de los proyectos del oficialismo que sugieren una renovación cada cuatro o seis años.
Finalmente, evitan fijar una posición pública sobre una eventual interna entre postulantes a la vicegobernación, con el argumento de que tal opción no ha trascendido el nivel de las conversaciones de pasillo; hasta el momento, no figura en ninguno de los proyectos presentados.
Maduran acuerdos
En el plano del oficialismo, maduran algunos acuerdos. Respecto del umbral o piso electoral, más allá de los porcentajes, se plantea ahora la discusión en términos de cantidad de votos. Y se aspira a que la meta sean los 100 mil sufragios. En ese escenario, el porcentaje no sería ni 3,5 como plantea el PJ ni 5 como propone la UCR, sino un valor intermedio que rondaría el 3,7 ó 3,8%.
Respecto del número de boletas, se optaría por tres, un número intermedio entre las cinco que pide el PS y las dos a las que aspira el radicalismo.
En cambio, los temas que prometen discusión hasta minutos antes de ingresar al recinto son la interna entre vices y la elección de estatuyentes. Con respecto a este último punto, uno de los aspectos a definir es si quienes se postulen para la elección de dichos cargos, también podrán competir como postulantes en otras categorías. La elección de estatuyentes debería celebrarse en las ciudades de Rosario y Santa Fe.