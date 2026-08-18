Sobre la estructura del proyecto ingresado por el bloque del Partido Socialista, Unidos trabaja en acordar la propuesta de dictamen de la futura ley electoral, y llevarla al recinto el jueves venidero donde tiene acordado un tratamiento preferencial.
En Diputados buscan el consenso para votar la nueva ley electoral
Unidos trabaja en acordar el dictamen para discutirlo con los restantes bloques y llevarlo al recinto esta semana. El Senado volverá a sesionar el jueves 27.
La negociación de Unidos es muy importante pero una vez acordado el texto, deberá hacer partícipes a los otros bloques de la Cámara para tener un número sólido y hacer que el Senado lo ratifique. Ahora, según la nueva Constitución son tres los pasos para la sanción de una ley pero cualquier revisión de una cámara implica saber el número de votos que lo respaldaron.
Los dos principales bloques legislativos de Unidos (PS y UCR) ingresaron proyectos similares en cada cámara. En el oficialismo se sumaron iniciativas puntuales sobre los temas de reforma por parte de Uno (Walter Ghione) y del Pro con la firma de las tres diputadas del bloque.
En cambio, en el justicialismo hay proyectos de senadores (el primero en tener estado parlamentario) y de la mayoría de los diputados, pero con diferencias en sus textos.
El otro actor que sumó un proyecto de ley es el Frente Amplio por la Soberanía en Diputados.
Unidos trabaja sobre la estructura del proyecto socialista. "Nos pareció mejor estructurado que el nuestro" dijo un legislador radical que pidió no ser identificado en la nota.
Código Electoral y de Partidos Políticos de la provincia de Santa Fe es el título del proyecto que lleva la firma de los 14 diputados del PS y en el Senado fue ingresado por el capitalino Julio Francisco Garibaldi. Son 260 artículos.
El radicalismo tituló a su proyecto Ley de Organización de los Partidos Políticos y Régimen Electoral con una cifra muy parecida de artículos.
El esqueleto
El proyecto base del socialismo está dividido en cinco grandes libros dentro de los cuales se abren títulos y capítulos. El primer libro versa sobre Objeto, Principios Rectores y Autoridad Electoral y de Partidos Políticos.
El segundo libro, el más extenso, establece legislar sobre el Régimen Electoral. El tercero sobre Partidos Políticos; el cuarto sobre Faltas Electorales y Régimen Sancionatorio y el último contiene disposiciones finales, entre ellas la derogación de numerosas normas actuales que formarán parte del Código. De prosperar el proyecto quedarían abrogadas 14 leyes vigentes y se derogarían varios artículos de la Ley Nº 14.002 de Paridad de Género en la provincia.
El primer libro consta de dos títulos con varios capítulos cada uno y que son los 25 primeros artículos del proyecto. Están expresados los principios, derechos y garantías y por otro lado, las autoridades y el órgano electoral.
En este punto está una de las primeras innovaciones que se aplicarán a futuro que es la presencia del juez electoral provincial y no un Tribunal Electoral como existe hoy y cuya presidencia la ejerce el titular de la Corte Suprema de Justicia con dos camaristas sorteados entre el plantel actual (uno de Santa Fe y otro de Rosario).
La propuesta de Unidos pasa porque el juez electoral sea uno de los integrantes del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo y también de ese colectivo surgirá el órgano revisor. Los senadores justicialistas, en tanto, proponen que se designe un juez del fuero electoral y que actúe en forma permanente.
En cuanto a la secretaría electoral, parecen existir coincidencias en que el candidato que proponga el Poder Ejecutivo tenga acuerdo legislativo.
El libro II sobre Régimen Electoral es el más extenso, lleva 145 artículos, muchos de los cuales son tomados de las normas vigentes aunque pretenden evitar dejar en manos de interpretaciones los alcances de la norma. Son nueve títulos donde se reglan las campañas electorales, el sistema electoral, los escrutinios, las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, la elección general y todo lo referido a campañas, financiamientos, debates obligatorios, etc.
En este libro aparece la confirmación de dos institutos santafesinos que precedieron a los nacionales como las PASO y la Boleta Única. Las diferencias en el seno del oficialismo están dadas en lo que refiere a cuántos cuerpos tendrá la Boleta Única en la elección general y los pisos de votos necesarios para ingresar al reparto de bancas en cuerpos colegiados a través del sistema D`Hont.
En los siguientes 52 artículos, está el libro referido a los partidos políticos que compitan en la provincia, tomado mayormente de las normas actuales.
Más adelante, está el libro referido a Faltas Electorales y Régimen Sancionatorio para ciudadanos, autoridades de mesa, agrupaciones políticas, candidatos, etc. Capítulo aparte en este libro es para las sanciones por incumplimiento a faltas de funcionarios públicos y de medios de comunicación.
Manda
La reciente reforma de la Constitución representa un punto de inflexión en materia electoral. La Constitución incorporó de manera expresa el régimen electoral y de partidos políticos entre las materias que exigen desarrollo legislativo específico. El artículo 56 dispone que una ley aprobada por mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara debe determinar la competencia judicial permanente y específica en materia electoral y de partidos políticos, así como los principios y la autoridad encargada de la organización de las elecciones.
El artículo 57 establece que una ley con igual exigencia de mayoría agravada regula el régimen de los partidos políticos, reconocidos como instituciones fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático, expresión del pluralismo político e instrumento esencial de la participación ciudadana.
Voces
"La organización del sistema electoral constituye una de las manifestaciones más relevantes de la autonomía institucional que la Constitución Nacional reconoce a las provincias argentinas", marcó la presidenta del bloque radical de diputados, Silvana Di Stefano.
Tras recordar que corresponde a cada provincia organizar sus instituciones políticas, establecer el régimen de elección de sus autoridades y dictar las normas destinadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de sus habitantes, la legisladora comentó que "el proyecto propone una reforma integral del régimen electoral y de partidos políticos de la Provincia de Santa Fe".
La propuesta del oficialismo es ir a "un cuerpo normativo único, sistemático y actualizado que regule de manera coherente todos los aspectos vinculados con la vida institucional de los partidos políticos, los procesos electorales, la selección democrática de candidaturas, el régimen de financiamiento político, las garantías electorales, la organización de los comicios y el sistema de emisión del sufragio".
"El Código que proponemos parte de la premisa fundamental de que el centro del sistema electoral son las personas titulares de los derechos políticos. Toda su estructura normativa se encuentra orientada a garantizar el ejercicio efectivo del sufragio, el derecho a ser elegido, la libertad de asociación política, la igualdad en la competencia electoral, el acceso a la información pública electoral, la tutela judicial efectiva y el pleno respeto por los principios convencionales que rigen la materia", señala Joaquín Blanco, jefe de la bancada socialista.
Marca que el proyecto incorpora, en sus primeros artículos, un catálogo de principios rectores que orientan la interpretación y aplicación de todo el Código. "Esa incorporación recoge la doctrina sentada por la Cámara Nacional Electoral a lo largo de su jurisprudencia, en tanto máxima autoridad interpretativa de la legislación electoral y de partidos políticos en el orden nacional y fuente de principios cuya vigencia trasciende esa jurisdicción".