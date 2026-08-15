Felipe Michlig terminó los dos días a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe por el viaje de Maximiliano Pullaro a Chile, conversando con El Litoral sobre el significado simbólico de un dirigente de una pequeña localidad -Ambrosetti- ocupando la silla principal de Santa Fe y trazando la agenda parlamentaria de los próximos meses. En la conversación, en dependencias de la Gobernación, agradeció el gesto de Pullaro de que reciba a ministros y recorra obras en la ciudad capital. "Uno tiene la mirada departamental y es buena la experiencia de mirar toda la provincia", le dice a El Litoral.
Michlig: "Santa Fe tiene proyectos de inversión de un billón de pesos para el primer semestre de 2027"
El senador por San Cristóbal agradeció la generosidad de Pullaro en haberle armado agenda con ministros y recorrer obras mientras estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. La importancia de la futura ley electoral y el compromiso de tener un cronograma de trabajo legislativo para los temas pendientes que dejó la reforma de la Constitución.
- ¿Cómo vivió en lo personal estas dos jornadas al frente del Poder Ejecutivo?
- Fue una gran responsabilidad y un alto honor, principalmente, por lo que representamos: somos dirigentes del interior y es muy difícil estar en estos niveles de responsabilidad, porque tradicionalmente lo hacían dirigentes de las grandes ciudades: Rosario o Santa Fe.
Lo viví muy intensamente, con gran responsabilidad y con agradecimiento porque esto se da por el liderazgo y cómo es nuestro gobernador Maximiliano Pullaro. No quería venir a Casa de Gobierno en estos días. La semana pasada, el gobernador estuvo en el departamento San Cristóbal inaugurando obras en Colonia Dos Rosas y La Legua; Colonia Bossi y en Suardi. Lo acompañé y en un viaje de localidad a localidad me dijo que tenía que estar preparado porque se iba a ir al exterior dos días. Me señaló que debía ir a Casa de Gobierno, le dije que prefería quedarme en mi despacho del Senado para no parecer usurpando un lugar. 'Tenés que ir a Casa de Gobierno y ocupar mi despacho', me ordenó. Me comentó que iba a tener agenda para atender a ministros y tener toda la información.
Muy agradecido porque en el contacto, más directo con los ministros de lo que tengo habitualmente, pero viendo la cuestión provincial con los ministros de Economía, de Gobierno, de Igualdad y Desarrollo y con el Secretario General de la Gobernación. Después el tema de las obras que he estado visitando. Son 1800 obras en la provincia, pude ver seis obras en la ciudad de Santa Fe.
Estuvimos en la infraestructura para los Juegos Suramericanos, el puente Santa Fe-Santo Tomé, la unidad penitenciaria de Recreo, la estación policial del Parque Garay, el Instituto del Profesorado número 8, espectacular la obra; Hospital de Niños. Le pregunté a los profesionales qué otro hospital de niños tienen estas mejoras y me indicaron que sólo el Garrahan.
- Generalmente cuando el gobernador no está en el país, los vices no tienen agenda oficial o muy poca...
- Por algo el liderazgo de Pullaro es distinto. Es un joven que pareciera que tiene muchos más años por la experiencia, por lo que demuestra todos los días. Por cómo actúa. Es una persona con buenos sentimientos y que no está en las cositas chiquitas. Yo muy agradecido y le mandé un mensaje por esto que me permitió ver, cosas que me la cuentan, que las leo, que nos informan, pero hay que estar in situ para ver lo que es.
- Acá se da la continuidad institucional que prevé la Constitución y la continuidad plena de gestión...
- Por eso digo que es un aprendizaje porque cuando estoy como senador de San Cristóbal solamente tengo la mirada para el departamento que represento. En estos días pude ver otra realidad que es mucho más compleja, mucho más amplia, que en definitiva nos beneficia a nosotros porque cuando un niño tiene problema en el norte y en mi departamento venimos al Hospital de Niños de Santa Fe que tiene una atención de excelencia y con profesionales y gente que trabaja allí que le va a permitir dar muchas más respuestas.
Es un aprendizaje extraordinario y la alegría de hacerlo con pasión, con compromiso. Las reuniones con ministros me sirvieron mucho, por la información, por la mirada provincial. Juan Cruz Cándido tiene a su cargo el tablero de control con seguimiento de obra de la inversión, de avances de la ejecución; de la inversión per cápita en cada departamento, en cada pueblo.
La planificación, el método, como siempre dice el gobernador, distingue a Santa Fe y otros estados subnacionales. Por ejemplo, el Ministro de Economía (Pablo Olivares) me confirmó que para el primer semestre del año que viene ya tiene proyectada una inversión en obra pública que supera el billón de pesos.
Además de la obra pública, hay que hacer frente a las políticas educativas, sanitarias, de seguridad, pagar salarios, haberes jubilatorios. Me llenó de orgullo saber cómo Maxi y su equipo hacen la tarea día a día. Me llena de orgullo ser parte de este equipo y tener el gobernador que tenemos.
- Se va a tentar con ser candidato a gobernador.
- No, no, no. Quédense tranquilos que yo no estoy pensando en eso y Maxi lo sabe muy bien. Tengo los pies sobre la tierra, soy un pequeño engranaje de algo más complejo donde funciona en la medida que cada uno hagamos los aportes que corresponde. Hay muchas necesidades y mucha esperanza de los vecinos, de que nos encarguemos de las responsabilidades que tenemos sin estar pensando en lo particular o en alguna candidatura.