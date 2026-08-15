Presidente del Senado en Casa de Gobierno

Michlig: "Santa Fe tiene proyectos de inversión de un billón de pesos para el primer semestre de 2027"

El senador por San Cristóbal agradeció la generosidad de Pullaro en haberle armado agenda con ministros y recorrer obras mientras estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. La importancia de la futura ley electoral y el compromiso de tener un cronograma de trabajo legislativo para los temas pendientes que dejó la reforma de la Constitución.