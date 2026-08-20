Largas negociaciones y varios cuartos intermedios

Diputados construyó una sólida mayoría para votar la ley electoral

Unidos y sus aliados sumó a las bancadas justicialistas, Somos Vida y Vida y Familia. Se mantienen las PASO, Boleta Única con cambios en la elección general; paridad; un juez con competencia electoral reemplazará al Tribunal Electoral. Para la primaria, abrieron la posibilidad de que un precandidato a gobernador lleva diferentes vices aunque sin sumar al aspirante a la Casa Gris.