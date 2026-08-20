La Cámara de Diputados, sobre el final del jueves, pudo conformar una sólida mayoría a la hora de votar el proyecto de ley sobre Código Electoral y Partidos Políticos que revisará el Senado la semana próxima y que regirá los actos electorales a futuro en el territorio provincial. 43 votos a favor, solo 4 en contra y las ausencias de Juan José Piedrabuena y de María Fernanda Castellani.
Diputados construyó una sólida mayoría para votar la ley electoral
Unidos y sus aliados sumó a las bancadas justicialistas, Somos Vida y Vida y Familia. Se mantienen las PASO, Boleta Única con cambios en la elección general; paridad; un juez con competencia electoral reemplazará al Tribunal Electoral. Para la primaria, abrieron la posibilidad de que un precandidato a gobernador lleva diferentes vices aunque sin sumar al aspirante a la Casa Gris.
La aprobación se dio tras una jornada interminable de reuniones de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales que trataron el tema en forma conjunta, más incontables reuniones políticas tanto en Diputados como en el Senado donde se observó a funcionarios del Poder Ejecutivo siguiendo muy cerca la redacción del proyecto final.
El plenario trabajó con base en siete proyectos ingresados sobre la materia y tomando como eje el de la bancada socialista dividido en cinco títulos. En el trabajo de comisiones se adicionaron varios artículos y tres cláusulas transitorias.
El nuevo texto contiene y ordena las 15 normas vigentes (entre leyes y decretos) y mantiene el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el sistema de Boleta Única aunque con tres boletas en la general y cinco en la PASO; paridad de género e instituye la figura del juez electoral más un secretario electoral con acuerdo electoral.
Se sumó además una figura controvertida para la elección de candidatos en la PASO en la categoría de gobernador permitiendo que un mismo precandidato lleve a tres precandidatos a vice. No habrá suma de votos para la figura del aspirante a la gobernación.
El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) fue el sector político que marcó su rechazo al proyecto y votó en contra al igual que Juan Argañaraz (Inspirar). "Esta ley viene a concentrar más el poder" marcó el rafaelino. "Es un fenomenal retroceso democrático y una concentración del poder en Casa Gris" dijo Carlos Del Frade desde la izquierda. El resto del arco político votó en general el proyecto
"Es un Código Electoral que da claridad y transparencia al sistema electoral de Santa Fe. Es producto de la reforma de la Constitución" marcó la socialista Lionella Cattalini quien ponderó la vocación de diálogo de los bloques de discutir este tema.
Cattalini explicó que en las PASO seguirán las cinca boletas y el piso será del 1% para cada categoría. Después expuso las razones por las cuales el socialismo de permitir a la ciudadanía que elija el candidato a vicegobernador en la interna. "Es una apertura democrática", marcó. También destacó que en la general habrá tres boletas y la posibilidad de votar con una cruz o tilde listas provinciales y municipales.
"Salto democrático, abona procesas participativos y damos claridad a los procesos electorales" cerró la rosarina.
Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) votó favorablemente, pero marcó cinco controversias con el tema a votarse, entre ellas el piso del 4% para las elecciones generales que aspira -dijo- a dejar de lado a las minorías.
El Código regula la organización, administración, fiscalización y juzgamiento de los procesos electorales, y el régimen de partidos políticos, garantizando el ejercicio de los derechos políticos.
Emiliano Peralta fundamentó en general el voto de los cuatro diputados Vida y Familia, pero marcó algunas diferencias en artículos que fueron rechazados por el sector. "No compartimos elevar del 3 al 4% el piso para las elecciones generales", marcó el reconquistense. "Es una ley que sistematiza las normas electorales y lo avalamos" señaló para remarcar que no apoyaban la paridad de género.
Celia Arena fue la voz justicialista de aval al proyecto en general. "Fuimos el primer bloque en presentar el proyecto, en un tema muy técnico con la premisa: que el tema electoral no le desordene la vida a la gente", señaló. "Fuimos la primera provincia en tema PASO y Boleta Única", destacó.
La ex ministra cuestionó el artículo 44 que habilita al candidato a gobernador lleve tres aspirantes a vice, desvirtuando el concepto de PASO.
El cierre estuvo a cargo de la radical Silvana Di Stefano quien defendió la necesidad de adecuación, de modernización de la ley electoral. "Cuerpo unificado, sólido, republicano" marcó la legisladora. Señaló la inclusión del voto joven, la jerarquización y el contrapeso electoral en autoridades comiciales. Destacó al igual que Peralta la inclusión de la obligatoriedad del debate entre candidatos.
La radical defendió el uso en tres boletas el sistema en las elecciones generales y de la posibilidad de tener un precandidato a gobernador con distintos vices. "El elector conserva el poder de elegir ante multitud de candidatos", marcó.
"Es un Código Electoral de todos los santafesinos, de contrapesos, de debates de cara a la sociedad y para que la ciudadanía vote en libertad", señaló.
Multa
El artículo 256 que refiere a las faltas de las personas electoras. Dice el artículo que "la persona electora que sin causa justificada no emita su sufragio en las elecciones primarias o generales es sancionada con multa de 0,5 valor del JUS".
"No se aplica sanción cuando la persona electora acredite las causales de exención previstas en este Código dentro de los sesenta días posteriores al comicio, presentando la documentación pertinente".
Transitorias
El futuro Código Electoral tiene tres cláusulas transitorias. La primera refiere a la confección de padrón que para el año próximo se deben considerar las exclusiones del padrón resueltas por el Tribunal Electoral Provincial en el último proceso electoral.
La otra refiere a la justicia electoral cuyo nuevo diseño empezará a regir el 1 de enero de 2028.
El tercer punto es que para el proceso electoral del año 2027, El Poder Ejecutivo debe desarrollar una campaña de difusión y educación electoral destinada a informar a la ciudadanía sobre las disposiciones del Código, mediante la utilización de los diversos medios de comunicación de alcance provincial y de las herramientas digitales disponibles.