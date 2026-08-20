Este jueves por la noche, la Cámara de Diputados aprobará un proyecto de ley de Código Electoral y de partidos políticos de la provincia que ordenará toda la legislación vigente en la materia y adecuará algunos aspectos de la elección primaria (PASO), las generales -en ambos especialmente en tema pisos- los diseños de boleta a utilizar en ambas instancias, así como la nueva autoridad electoral que se pondrá en marcha a partir de 2029.
Diputados votará este jueves por la noche la nueva ley electoral para Santa Fe
A media tarde quedó sellado un acuerdo entre los principales bloques políticos de la cámara que avalarán en general la iniciativa. Pisos, modelos de boletas y hasta tres fórmulas diferentes para un candidato a gobernador entre las novedades.
Unidos más bloques justicialistas mantuvieron interminables reuniones tanto en comisiones como en oficinas de la Legislatura para llegar a un acuerdo general que además hará que algunos sectores de la oposición rechacen algunos artículos. No obstante, Unidos y sus aliados tienen los números para aprobar el texto y girarlo al Senado que podría convertirlo en ley la semana venidera.
Reuniones para lograr consenso
Un plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales empezó ayer y siguió en la jornada tras varios cuartos intermedios. Incluso, la sesión Ordinaria convocada para las 15 comenzó a las 15.30 y tras el izamiento de la bandera, el socialista Joaquín Blanco pidió un cuarto intermedio de tres horas.
En ese lapso se fueron acercando posiciones en reuniones tanto en dependencias de Diputados como en oficinas del Senado.
Controversias sobre el modelo de boleta
Uno de los temas que motivó mayores controversias fue la confección del modelo de Boleta Única a utilizarse próximamente en Santa Fe con la posibilidad al estilo cordobés de marcar con una tilde boleta completa de un frente, alianza o partido político.
En principio, en la PASO se mantendrán las cinco boletas por categoría, necesitando superar el 1% del padrón para acceder a la general. En la general habría tres boletas únicas (gobernador y diputados en una; senadores en la otra e intendente y concejales en la restante). El piso para ingresar a las bancas será del 4% del padrón
La otra novedad es la posibilidad de que un candidato a gobernador puede compartir tres fórmulas en la PASO aunque no sumando los votos.
El proyecto además condensa la legislación actual en materia electoral y permitirá abrogar una docena de leyes.