Por sus 40 años

La Legislatura santafesina reconoció a Unicef Argentina

La Cámara de Diputados distinguió al organismo por sus 40 años de trabajo en el país. Clara García, Gisel Mahmud y la representante de UNICEF, María Elena Úbeda Castillo, pusieron el foco en los desafíos actuales de las infancias y en la necesidad de fortalecer la protección de sus derechos. El senador Paco Garibaldi hizo entrega de una distinción del Senado Provincial. El reconocimiento coincidió con la firma de un convenio entre UNICEF y el gobernador Maximiliano Pullaro para profundizar una agenda conjunta de trabajo en la provincia.