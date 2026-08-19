Santa Fe renovó su agenda de cooperación con UNICEF para fortalecer las políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles la firma de un nuevo Memorándum de Entendimiento con el organismo de Naciones Unidas, que contempla dos años de trabajo conjunto y suma nuevas líneas de acción vinculadas a educación, salud, nutrición, protección de derechos y transformación digital.
Santa Fe renovó su alianza con UNICEF y sumó nueve municipios a las políticas de infancia
La Provincia firmó un nuevo Memorándum de Entendimiento con el organismo de Naciones Unidas para fortalecer acciones en salud, nutrición, educación, protección de derechos y transformación digital. El acuerdo contempla dos años de cooperación técnica.
El acuerdo busca profundizar programas que la Provincia ya tiene en marcha e incorporar herramientas de planificación, monitoreo y evaluación de las políticas destinadas a las infancias. Entre las áreas prioritarias aparecen la alfabetización, la salud perinatal, la nutrición infantil, las inmunizaciones, la crianza sin violencia y el fortalecimiento de los sistemas de protección.
Durante el acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, la representante adjunta de UNICEF en Argentina, María Elena Úbeda Castillo, destacó el trabajo realizado por Santa Fe y remarcó la importancia de acompañar a las provincias en un país federal, donde buena parte de las políticas vinculadas con la infancia se implementan en los territorios.
“Es una gran alegría poder estar acordando esta agenda de trabajo para los próximos dos años, que esperamos se pueda extender en el futuro y nos permita contribuir con el esfuerzo que ustedes ya hacen de avanzar en los derechos de la infancia en la provincia”, sostuvo.
Cuatro prioridades para la cooperación
El nuevo programa de cooperación de UNICEF con Argentina establece cuatro grandes áreas de trabajo que también serán parte del acompañamiento a Santa Fe: salud y nutrición; educación; inclusión social; y protección frente a las violencias.
En materia sanitaria, UNICEF destacó el trabajo provincial sobre salud perinatal, el fortalecimiento de las maternidades y la capacitación de los equipos que atienden a embarazadas y recién nacidos. También valoró la actualización de las guías alimentarias para los primeros años de vida.
En educación, el organismo reconoció el trabajo de Santa Fe en transformación digital y alfabetización. En ese sentido, se planteó continuar acompañando iniciativas como Territorio 5.0, el programa de innovación e inclusión digital y el Acuerdo Santafesino por la Alfabetización.
Otro de los ejes será el fortalecimiento del sistema de protección y justicia para niños, niñas y adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados, con una articulación que involucre a las distintas áreas del Estado, el Poder Judicial y otros organismos.
La inclusión social y la reducción de las brechas territoriales y socioeconómicas también forman parte de la agenda, con especial atención en la primera infancia y en la planificación de la inversión pública destinada a ese sector.
Pullaro puso el foco en la necesidad de que las políticas públicas tengan objetivos claros y puedan ser evaluadas por sus resultados. “Tenemos que tomar los temas prioritarios, los temas importantes, los temas trascendentes y desde ese lugar planificar políticas públicas que tengan un impacto positivo en la vida, pero fundamentalmente en los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes”, sostuvo.
El gobernador también remarcó la importancia de coordinar las acciones entre las distintas áreas del Estado y los gobiernos locales para mejorar el uso de los recursos y medir el impacto de las políticas.
“Los recursos en muchos casos los destinamos, pero las políticas públicas terminan fallando por diferentes motivos”, señaló, y planteó que el desafío pasa por mejorar la planificación, el control y la coordinación de las acciones.
Nueve municipios se suman a MUNA
La agenda provincial con UNICEF también tendrá una fuerte dimensión territorial. Este martes, nueve municipios santafesinos formalizaron su ingreso a la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA).
Se trata de Ceres, El Trébol, Esperanza, Firmat, Las Parejas, Roldán, San Justo, San Javier y Villa Ocampo, que se incorporan a una red que ya integran Santa Fe, Rafaela, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Vera.
Los seis municipios que ya participan finalizarán este año el ciclo de cuatro años de MUNA, mientras que las nuevas localidades comenzarán a desarrollar sus propios procesos de diagnóstico, planificación y fortalecimiento de políticas para las infancias y adolescencias.
Úbeda Castillo destacó el crecimiento de la iniciativa a nivel nacional: UNICEF ya trabaja con más de 250 municipios de 12 provincias, con un potencial de alcance de casi seis millones de niños y niñas.
Firmat: “Una oportunidad para seguir creciendo”
Entre las localidades que se incorporan está Firmat. Su secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini, destacó la importancia del acuerdo y señaló que el municipio ya viene desarrollando políticas vinculadas con niñez y adolescencia.
“Es un orgullo para la ciudad poder firmar este convenio con una institución tan importante como UNICEF. Venimos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia y esto es una oportunidad para seguir creciendo y profundizando nuestras políticas”, explicó.
Pellegrini aclaró que, en una primera etapa, el trabajo estará centrado principalmente en la capacitación y el intercambio con los equipos de UNICEF.
“Va a ser un enriquecimiento mutuo. Es una oportunidad para mejorar, seguir creciendo, generar más oportunidades y garantizar derechos”, sostuvo.
La funcionaria explicó además que el municipio buscará aprovechar el acompañamiento del organismo para revisar sus políticas y detectar nuevas oportunidades de intervención en niñez y adolescencia.
Firmat ya cuenta con el reconocimiento de Ciudad del Aprendizaje de UNESCO, por lo que Pellegrini consideró que sumar el acompañamiento de UNICEF representa una nueva oportunidad para fortalecer el trabajo local.
Una agenda que busca trascender la coyuntura
Con la renovación del convenio y la incorporación de nuevos municipios, Santa Fe profundiza una estrategia de trabajo que busca integrar las políticas de infancia entre los distintos niveles del Estado.
Desde UNICEF remarcaron que el objetivo de la cooperación no es reemplazar las políticas provinciales, sino aportar asistencia técnica especializada, fortalecer capacidades y acompañar programas que ya están en marcha.
La intención es que la planificación conjunta permita orientar mejor los recursos, detectar las principales necesidades y medir los resultados de las políticas públicas.
“Lo que están haciendo los municipios es construir una mejor sociedad en el futuro”, señaló Pullaro al valorar la incorporación de las nuevas localidades.
Para UNICEF, el desafío es acompañar ese proceso con conocimiento técnico y experiencia internacional, mientras que para la Provincia la apuesta pasa por convertir esa cooperación en políticas concretas que permitan ampliar y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio santafesino.