Virginia Coudannes resaltó este miércoles "los logros" obtenidos en materia de seguridad y, una vez más, contrastó la actual gestión con la del ex gobernador Omar Perotti.
Seguridad: Coudannes destacó "logros" en Santa Fe y volvió a cuestionar la gestión de Perotti
La vocera recordó que el ex mandatario cerró su último año de gestión con 259 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 se cometieron 94. "Los gigantes se han dormido, pero nosotros no nos vamos a dormir", ironizó. La visita del Papa al país y la de Javier Milei a Rosario, en el temario.
La vocera gubernamental aludió a los resultados de los últimos días en materia de operativos antidrogas; contó que en cinco días, en Rosario, se secuestraron más de 4 kilos compactos de cocaína y marihuana, y casi dos mil dosis de ambas sustancias por un valor equivalente a los 35 millones de pesos.
La funcionaria destacó el patrullaje preventivo y los operativos de identificación de personas y vehículos esencialmente en las grandes ciudades. "Estas acciones – dijo- nos permiten detectar maniobras y ganarle al delito".
Coudannes valoró los resultados y los comparó con la gestión anterior. "Leía un tramo del discurso de (Omar) Perotti en su último mensaje ante la Asamblea Legislativa en mayo de 2023; decía 'vamos a continuar poniendo el foco en cortar el vínculo con el delito'. Pero a esa altura - recordó la vocera-, la provincia cerraba el año con 259 homicidios. Ahora – contrastó-, después de que el gobernador (Pullaro) pusiera lo que tenía que poner, tenemos 94 homicidios en lo que va del año".
La vocera aseguró que "éstas son las políticas que dan resultado" y prometió que "los cambios se van a profundizar". "Los gigantes se han dormido, pero nosotros no nos vamos a dormir", ironizó. Es más, arriesgó que los Juegos Suramericanos "no se podrían haber desarrollado en la provincia durante la gestión anterior" por los índices de inseguridad y violencia imperantes.
Imputabilidad
Coudannes ratificó que la provincia ya cuenta con la infraestructura y logística necesaria para comenzar a aplicar el nuevo régimen penal juvenil, que regirá desde el 5 de septiembre.
"Ya estamos preparados; no hacen falta generar nuevos cargos ni estructuras. Tenemos todo el sistema dispuesto para aplicar este régimen que prevé medidas alternativas a la prisión, pero también la prisión efectiva", sostuvo. Al respecto, mencionó que "es importante destacar los roles del ejecutivo y de la justicia, que tendrá que analizar cada caso".
Milei y el Papa
En otro orden y consultada al respecto, la vocera confirmó la llegada del presidente de la Nación, Javier Milei, el próximo viernes a la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. De todos modos, aclaró que los detalles de la visita son coordinados entre la propia institución y Casa Militar.
Consultada sobre un eventual encuentro con el gobernador, dijo que "por el momento, no hay pautada ninguna reunión entre ambos".
Sí confirmó la presencia del mandatario santafesino en la actividad y aseguró que "el encuentro mostrará la confluencia entre los diferentes sectores, y cómo la producción aporta desde el interior a todo el país".
Finalmente, sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina, Coudannes dijo que la provincia "sigue insistiendo ante el Nuncio Apostólico" para que el Pontífice para también en su periplo por la ciudad de Rosario.