Operativos y resultados

Seguridad: Coudannes destacó "logros" en Santa Fe y volvió a cuestionar la gestión de Perotti

La vocera recordó que el ex mandatario cerró su último año de gestión con 259 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 se cometieron 94. "Los gigantes se han dormido, pero nosotros no nos vamos a dormir", ironizó. La visita del Papa al país y la de Javier Milei a Rosario, en el temario.