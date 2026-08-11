Proyecto de Ley

Cattalini: "La niñez es la inversión más rentable que puede hacer una provincia"

La diputada provincial impulsa una Ley de Primera Infancia que busca convertir los primeros años de vida en una verdadera política de Estado. Este lunes se reunió en Buenos Aires con representantes de UNICEF para presentar la iniciativa e intercambiar miradas sobre cómo garantizar mejores oportunidades desde el comienzo de la vida.