Diputados completó la sanción de la ley

Ficha Limpia para contratar con el Estado santafesino

La Cámara Joven aceptó los cambios que había realizado el Senado a un proyecto propio. "La transparencia no puede ser un discurso, necesitamos reglas concretas para cuidar los recursos de todos los santafesinos" afirmó Cattalini. Hubo unanimidad en ambas cámaras para sancionar esta nueva vara.