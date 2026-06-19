Los partidos políticos que conforman Unidos para Cambiar Santa Fe se reunieron en la sede del radicalismo en esta capital para avanzar en el análisis de lo que será el futuro Código Electoral. "No hay nada escrito; sí hay muchas conversaciones" les dijo el anfitrión, Felipe Michlig a los dirigentes de la docena de partidos que conforman la coalición oficialista de la provincia.
Unidos trazó la hoja de ruta para la futura ley electoral en Santa Fe
El objetivo es presentar proyectos antes del 2 de julio para luego iniciar la discusión parlamentaria con otras fuerzas. "No hay nada escrito" señaló Michlig ante los participantes.
El objetivo es presentar proyectos ya sea de Unidos o de los diferentes partidos antes del 2 de julio en lo que será la última sesión previa al receso parlamentario de invierno. También se especificó que el objetivo es ingresar proyectos espejos en ambas cámaras para luego compatibilizarlos con los actores de la oposición. Hasta el momento, los senadores del Partido Justicialista han ingresado proyectos en la Cámara Alta.
Michlig y su correligionario Julián Galdeano más el secretario general del PS, Joaquín Blanco, fueron los encargados de abrir el encuentro y destacar que existen conversaciones formales e informales pero que todavía no está escrito el proyecto o anteproyecto de Unidos.
La reforma constitucional obliga a revisar algunas normas electorales y el propósito es avanzar en la unificación de la dispersa legislación que rige en la materia.
Desde los distintos espacios políticos (Pro, PDP, Creo, Encuentro, Uno, etc) presentaron interrogantes e hicieron sugerencias que serán analizadas para la redacción del proyecto oficialista.
En líneas generales, en Unidos se ratifica la vigencia del sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y del sistema de Boleta Única aunque esta última con cambios entre la primera elección y la general.
En Unidos parece primar el criterio de mantener el sistema actual de PASO habilitando a que diferentes listas de candidatos a diputados o a concejales puedan acompañar un aspirante a gobernador o a intendente. En cambio, se trabaja en simplificar en tres boletas para la elección general y con la opción a votar por lista completa de un frente o partido político como, por ejemplo, tiene la provincia de Córdoba.
En cuanto a pisos electorales, para las PASO lo define cada coalición o partido político mientras que para la general se pretende incorporar un piso del 5% para entrar a la discusión de bancas para la Cámara de Diputados.
Durante la reunión de Unidos se mencionó también el tema de la organización futura del Tribunal Electoral donde se menciona un nuevo formato donde el oficialismo no coincide con la propuesta justicialista de tener un juez especial para el fuero.
"Hay diez días para escuchar y recibir, por escrito, propuestas" señalaron los organizadores de la reunión que admitieron que habrá reuniones bilaterales en los próximos días para ajustar la redacción del proyecto.
El radicalismo, por ejemplo, reunió el martes a las autoridades del comité provincial con la mesa de acción política para cerrar la postura partidaria y luego compatibilizarla con los otros bloques políticos.
El gobernador Maximiliano Pullaro ha señalado que el ministro de Gobierno, Fabián Bastía más Michlig y Galdeano son los interlocutores de la Casa Gris para todo lo que tenga que ver con temas de política, ya sea de la futura reforma electoral sino también del armado de la coalición para las elecciones del año próximo.
Unidad socialista
El Partido Socialista de Santa Fe consagró a Joaquín Blanco y a Varinia Drisun por un nuevo período como secretario general y adjunta de la Junta Ejecutiva Provincial, respectivamente. La renovación de autoridades tuvo lugar en el marco de un encuentro realizado en la ciudad de Santa Fe con la participación de intendentes, legisladores provinciales y autoridades locales.
Blanco se mostró "muy orgulloso" por la responsabilidad de asumir nuevamente la conducción partidaria a nivel provincial. "Creemos en la política que sirve, que sirve como servicio público, la de Miguel Lifschitz y Hermes Binner", destacó y resaltó "el protagonismo del Socialismo dentro del Frente Unidos. No solo estamos discutiendo cómo mejorar la vida de los santafesinos, sino cómo llevamos adelante un gobierno atento y solidario con aquellos que peor la están pasando con las políticas de Javier Milei".
Advirtió que "cada vez hay más santafesinos que no pueden llegar a fin de mes, que tienen problemas de empleo, o que tienen que cerrar su comercio o fábrica".
Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados, coincidió en señalar que "el socialismo es protagonista de la política de la provincia de Santa Fe y de la política nacional" y puso de relieve que, "en un momento donde uno solo ve crispación y falta de un proyecto común y consensuado de futuro, mostramos unidad en una lista que consensua la territorialidad y la diversidad de sus representantes. Así es como vamos a reivindicar el rol transformador de la política".
Por su parte, Drisun marcó que se renueva "nuestro compromiso para seguir aportando a esta organización política, que ya tiene 130 años de vida, con el gran desafío de hacerla crecer en todo el territorio provincial y de que cada vez más jóvenes se entusiasmen con la posibilidad de transformar Santa Fe, que es una provincia decidida a pelear por su futuro".
El exgobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti auguró el inicio de "una nueva etapa con los valores de siempre porque mientras existan injusticias y no haya respuestas para los derechos más básicos de la gente, la voz del socialismo va a hacerse sentir para luchar por ellos y que se logren como hicimos en nuestras gestiones y seguimos haciendo hoy. Siempre buscando el diálogo y el encuentro entre los santafesinos y los argentinos".
A su turno, el senador por el Departamento La Capital, Julio Francisco Garibaldi, consideró que "la realidad de Santa Fe requiere que haya instituciones y partidos políticos fuertes, con los pies en la tierra para conocer la realidad y con una mirada grande y amplia para tener nuevas propuestas y no repetir lo que ya se ha hecho. En ese sentido, el Socialismo tiene un rol muy importante en la Legislatura y en todas las localidades que gobierna".
Estuvieron presentes, entre otros, la presidenta del Partido a nivel nacional, Mónica Fein; el Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; y los intendentes, Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Pablo Pinotti (Sunchales), Carlos Pighin (Alvear) y Exequiel Ruani (San José de la Esquina).
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