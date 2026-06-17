Joaquín Blanco asumirá este miércoles un nuevo mandato como máxima autoridad de la junta de la provincia de Santa Fe del Partido Socialista, en un acto que se realizará al fin de la jornada en la sede de 25 de Mayo 3455.
Joaquín Blanco asume la conducción santafesina del Partido Socialista
El acto se hará en la sede partidaria de esta capital con la participación de dirigentes y los intendentes de esa fuerza.
Durante la ceremonia, la junta electoral partidaria entregará los certificados y pondrá en marcha el nuevo período de dos años de la conducción que atravesará el próximo período electoral y que deberá definir el marco de alianzas, de estrategia electoral y de plataforma a ofrecerle al electorado. Hoy el PS forma parte de Unidos para Cambiar Santa Fe con cargos en el gabinete provincial y la fuerte presencia en la Cámara de Diputados donde dirigentes partidarios son la mitad de los legisladores del oficialismo.
El recorrido de Blanco
Para Blanco -hoy diputado provincial y jefe de la bancada- será la continuidad en la gestión partidaria y volverá a ser secundada por la también diputada provincial Varinia Drisun en el marco de los equilibrios internos partidarios.
Además de legislador, Blanco fue convencional constituyente y le tocó presidir la comisión que se encargó de recopilar y ordenar el nuevo texto constitucional. Antes de llegar a la Legislatura, fue funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social durante las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti.
Los presentes
Para el acto socialista se anuncia la presencia del ex gobernador Antonio Bonfatti; de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; del senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi y los intendentes que tiene el PS distribuidos en toda la provincia.
La conducción socialista, surgida de proceso interno que tuvo lista de unidad, respeta el principio de paridad de género en la distribución de cargos.
A Blanco y Drisun los acompañarán como secretarios titulares Mariano Cuvertino, Lorena Ulieldin, Alberto Ricci, Lionella Cattalini, Pablo Farías, María Laura Lucci, Federico Lifschitz, Rosana Bellatti, Carlos Dolce, Gisel Mahmud, Sergio Rojas, Camila Rodríguez del Curto y Mariano Granatto.