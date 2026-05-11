Tras el cierre de listas que operó el pasado viernes, el Partido Socialista de Santa Fe confirmó a Joaquín Blanco como Secretario General de la Junta Ejecutiva Provincial y a Varinia Drisun como adjunta. La presentación de una única nómina evita la instancia electoral y confirma la asunción de autoridades para el próximo 7 de junio, por el término de dos años.
Lista de unidad en el Socialismo, que le cierra la puerta a La Libertad Avanza
El diputado Joaquín Blanco fue confirmado como secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial. En diálogo con El Litoral, desestimó la posibilidad de abrir la discusión con el sector libertario para sumarlo a Cambiemos. "Desde el PS vamos a trabajar para derrotar a Javier Milei", aseveró.
En diálogo con El Litoral, Blanco agradeció la confianza y respaldo de los afiliados y desestimó de manera categórica un eventual acuerdo con La Libertad Avanza desde el frente Unidos para cambiar Santa Fe.
"Es un honor enorme volver a conducir el partido porque veníamos de un primer periodo al frente de la Secretaría General y con una junta ejecutiva que tuvo mucho trabajo con hitos muy importantes en el periodo 2024-2026, como fue el proyecto de reforma constitucional que impulsó el Socialismo. Hubo una confianza y una ratificación por parte de los militantes y dirigentes del Partido Socialista, de honrarme para estar nuevamente al frente del partido", planteó.
Blanco destacó la constitución de "una Junta renovada con una fuerte presencia de dirigentes de la ciudad de Santa Fe y del departamento La Capital". "El Partido Socialista – dijo- creció mucho y sigue creciendo. Lo tenemos al senador Paco Garibaldi al frente de la departamental, al diputado nacional Pablo Farías al frente de la junta local del Partido Socialista y al diputado provincial Mariano Cuvertino en el tercer lugar de importancia en la junta provincial; va a ser nuevamente secretario de organización del partido. Esto refleja un partido que crece en el territorio y en las principales ciudades y que tiene una fuerte presencia territorial con intendentes, concejales y presidentes comunales".
El legislador destacó que, "en términos internos, tuvimos la capacidad de poder integrar a todos los sectores, inclusive, los que venían de diferentes experiencias electorales. Todos se han unido a través de esta nueva conducción".
- ¿Se evita la instancia de una elección?
- Sí, tenemos lista única. Eso significa que hay unidad en el partido; que no vamos a tener elecciones internas y en el mes de junio, justamente cuando se cumplen 130 años del Socialismo en la Argentina, vamos a tener la responsabilidad de asumir esta nueva conducción por los próximos 2 años, garantizando que funcionen los cuerpos orgánicos partidarios, y encarando el proceso electoral del 2027.
- A propósito… ¿Qué posición tiene el PS sobre la posibilidad de integrar libertarios al frente Unidos?
- Nosotros somos un partido de militantes y que creemos en nuestros cuerpos orgánicos. Venimos de un congreso histórico en el mes de abril en el paraninfo de la UNL, donde más de 1000 compañeras y compañeros debatimos sobre la realidad provincial. Y ahí surgieron dos definiciones muy claras. La primera, el Socialismo va a ser protagonista en el 2027. De ninguna manera vamos a tener un papel testimonial; vamos a ir con nuestras ideas, con otros valores, con nuestros mejores hombres y mujeres a dialogar y a escuchar la sociedad en un momento muy difícil para construir una propuesta de futuro en Santa Fe y en cada uno de los territorios. Y la segunda definición es que somos un partido que está enfrente de Javier Milei. El Partido Socialista va a estar en la construcción de una propuesta que pueda derrotar a Milei en el 2027. Así que esas dos definiciones constituyen nuestro mandato y en esas dos líneas vamos a seguir trabajando intensamente a partir de junio.
- ¿Entonces para ustedes no hay margen de negociación?
- El Partido Socialista va a trabajar intensamente para derrotar a La Libertad Avanza en cada distrito y a nivel nacional.