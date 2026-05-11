Renovación de autoridades partidarias

Lista de unidad en el Socialismo, que le cierra la puerta a La Libertad Avanza

El diputado Joaquín Blanco fue confirmado como secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial. En diálogo con El Litoral, desestimó la posibilidad de abrir la discusión con el sector libertario para sumarlo a Cambiemos. "Desde el PS vamos a trabajar para derrotar a Javier Milei", aseveró.