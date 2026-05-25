Unidad y protagonismo

Multitudinario encuentro patrio del socialismo santafesino con la mirada puesta en el futuro

En un clima de gran entusiasmo, más de 1.500 personas se dieron cita en la capital provincial para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. El encuentro dejó un mensaje de consolidación interna, crecimiento sostenido y el firme compromiso de asumir un rol protagónico de cara a los próximos desafíos.