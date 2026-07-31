En línea con la nueva Constitución

Santa Fe adhirió al régimen de responsabilidad del Estado

La Cámara de Diputados completó la sanción de un mensaje del Poder Ejecutivo que fue priorizado por sobre proyectos propios del cuerpo. "Es una ley para dotar de mayor seguridad jurídica al Estado y a los ciudadanos", dijo Cattalini. Emocionado homenaje al dirigente demoprogresista Gabriel Real.