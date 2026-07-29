En la reanudación de la actividad legislativa, tras el receso invernal, el interbloque oficialista de Unidos, en la Cámara de Diputados de Santa Fe, intentará lograr este jueves la sanción de la adhesión de la provincia a la Ley nacional Nº 26.944, norma que rige la responsabilidad del Estado por los daños que, su actividad o inactividad, les produzca a los bienes o derechos de las personas.
Unidos apura en Diputados la adhesión a la ley que regula la responsabilidad del Estado
El Senado ya validó el mensaje del Poder Ejecutivo. Es otra de las normas que derivan de la nueva Constitución santafesina. Otros cinco temas con preferencias para este jueves.
Es una ley dictada por el Congreso en el año 2014 y en Santa Fe es ahora acuciante la necesidad de adhesión especialmente tras la entrada en vigencia de la nueva Constitución. En el texto vigente hasta septiembre pasado, la derivación de esa responsabilidad era al ámbito civil.
El mensaje del Poder Ejecutivo fue aprobado, por unanimidad, por el Senado el pasado 1° de junio y se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.
"Es una de las leyes pendientes de la reforma constitucional porque había un vacío jurídico en Santa Fe sobre las responsabilidades del Estado" dijo un vocero de Casa Gris. "La ley viene a consolidar el fuero Contencioso Administrativo, esta ley la va a aplicar este fuero. Hasta el año pasado la responsabilidad del Estado la dirimían los jueces civiles", se recordó a El Litoral.
Tras la reforma de la Constitución, en Santa Fe fue dictada el Código Contencioso Administrativo, la ley que regula el Colegio de jueces del fuero y resta aún la norma sobre el procedimiento que tiene aprobación en ambas cámaras pero falta determinar que texto prevalece.
La Ley Nacional N° 26.944 regula la responsabilidad del Estado en Argentina por los daños que su actividad o inactividad cause a los bienes o derechos de las personas. Además sustrajo la responsabilidad estatal de la órbita del Código Civil y Comercial para consagrarla en el ámbito del derecho administrativo.