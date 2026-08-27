El acuerdo entre el oficialismo y la enorme mayoría de la oposición con representación parlamentaria que había logrado Diputados siete días atrás, se repitió este jueves 27 de agosto en el Senado de la Provincia de Santa Fe para sancionar un nuevo Código Electoral, que contiene 297 artículos.
La Cámara de Senadores completó la sanción del nuevo Código Electoral de Santa Fe
El alto consenso que el proyecto logró en Diputados se elevó a unanimidad en la Cámara alta. Se repitió también el voto en contra del PJ para el artículo que permite en las Paso proponer hasta tres precandidatos a vicegobernador para un mismo aspirante a la Casa Gris.
La Cámara alta alteró el orden de la sesión y adelantó el tratamiento del expediente venido de Diputados, donde fue votado por 43 legisladores frente a solo 4 que se opusieron. Como en el cuerpo de 19 bancas ninguna pertenece a los bloques que se expresaron por la negativa (el Frente Amplio para la Soberanía y el unipersonal “Inspirar”) se produjo sin sorpresas el apoyo de todos los senadores en el tratamiento en general.
El presidente del bloque de senadores de la UCR, Rodrigo Borla, propuso el tratamiento sobre tablas y con la Cámara en Comisión para poco después de iniciada la sesión.
Pasadas las 16.40 se dio sanción definitiva a la norma que había votado la otra Cámara el jueves pasado.
El debate fue posterior a la votación electrónica.
En la votación en particular, los cinco senadores del PJ rechazaron el artículo 44 y el presidente de ese bloque opositor,
Rubén Pirola, explicó que se establece literalmente como excepción a las incompatibilidades el tema de las o los vicegobernadores.
Quedaron registrados en la versión taquigráfica y en las crónicas parlamentarias que para el PJ esa posibilidad quedará prácticamente vedada.
Al igual que en Diputados, en el Senado la oposición sostuvo que se trataba de una excepción a la medida del oficialismo, con más de un potencial acompañante en la fórmula para el precandidato a la reelección, Maximiliano Pullaro.
El artículo
La norma establece que “Ninguna persona puede ser inscripta como precandidata en más de una lista o categoría electoral durante el mismo proceso electoral”. Pero en las PASO “una misma persona puede ser inscripta como precandidata a Gobernador en hasta tres fórmulas internas de una misma agrupación política, siempre que cada fórmula sea acompañada por una persona distinta como precandidata a Vicegobernador, con paridad de género. En este caso, cada fórmula constituye una opción electoral autónoma y compite individualmente con las demás fórmulas de la misma agrupación política”.
El esquema tiene sentido solo si ese precandidato a gobernador no tiene competidor dentro de su partido o frente, ya que “los votos obtenidos por las distintas fórmulas internas no se acumulan entre sí, aun cuando se encuentren encabezadas por una misma persona precandidata a Gobernador”.
Además, “la excepción prevista en el presente artículo no habilita la postulación de una misma persona como precandidata a Vicegobernador en más de una fórmula, ni la participación simultánea de una persona en fórmulas”.
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