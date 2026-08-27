Cómo votará Santa Fe

La Cámara de Senadores completó la sanción del nuevo Código Electoral de Santa Fe

El alto consenso que el proyecto logró en Diputados se elevó a unanimidad en la Cámara alta. Se repitió también el voto en contra del PJ para el artículo que permite en las Paso proponer hasta tres precandidatos a vicegobernador para un mismo aspirante a la Casa Gris.