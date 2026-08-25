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Pasó a Diputados la ley sobre ética y uso de la Inteligencia Artificial

El texto con media sanción de la Cámara alta propone seguir las recomendaciones de la Unesco en una norma sobre Gobernanza y Derecho de Acceso a la Información Pública. Precisa un enunciado general de la norma en orden a la Reforma de 2025.

La Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanciónLa Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción
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Por unanimidad, la Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que modifica a otra, vigente desde mayo de 2024, que a la luz de los postulados de la reforma de la Constitución del año pasado, ahora incorpora otras precisiones.

El texto fue impulsado por el presidente del Bloque Justicialista, Rubén Pirola, y se apoya en las recomendaciones que sobre la Inteligencia Artificial ha llevado a cabo la Unesco. Y procura cuidar "lo humano" por sobre los sistemas informáticos capaces de razonamientos, afirmó el senador por Las Colonias cuando presentó su iniciativa, tres meses atrás.

El senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) fue uno de los convencionales reformadores que actuaron en 2025. Ahora pone el foco en valores de dignidad, privacidad, transparencia, responsabilidad y equidad que deben regir en el uso de la IA. Foto: Archivo / Flavio Raina.El senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) fue uno de los convencionales reformadores que actuaron en 2025. Ahora pone el foco en valores de dignidad, privacidad, transparencia, responsabilidad y equidad que deben regir en el uso de la IA. Foto: Archivo / Flavio Raina.

"La dignidad, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad tienen que formar parte de las decisiones vinculadas con estas nuevas herramientas y acompañar las enormes oportunidades que abre la Inteligencia Artificial", indicó.

Se trata de una modificación al artículo 12 de la Ley N° 14.256, que define los "Principios éticos aplicables a la IA" con lo siguiente: "Todo desarrollo y uso de IA debe estar basado en principios éticos fundamentales que garanticen el respeto de los derechos humanos, asegurando la dignidad y diversidad humana, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad".

"La provincia -sigue- adhiere a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 23 de noviembre de 2021".

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"La reforma de la Constitución Provincial en el año 2025 incorporó la temática de los derechos digitales, la tecnología y los entornos digitales en los artículos 27, 28 y 29, consagrando principios generales al respecto, en cuanto al uso ético de las tecnologías de manera segura y orientados al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana", expone en los fundamentos.

"El desarrollo acelerado de la IA -sigue- está modificando de manera profunda la vida social, económica, cultural e institucional en todo el mundo", advierte el senador.

Y sigue: "Se trata de tecnologías que, a través del análisis de grandes volúmenes de datos y la capacidad de aprendizaje automático, permiten optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, ampliar el acceso a servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo".

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De inmediato advierte que sin embargo "junto a sus potenciales beneficios, la IA también plantea desafíos y riesgos significativos que requieren de un abordaje ético normativo y responsable".

El proyecto que obtuvo media sanción avanza en consonancia con ese nuevo marco constitucional y suma los estándares internacionales establecidos por Unesco como referencia específica para el desarrollo y utilización de sistemas de Inteligencia Artificial en Santa Fe.

"Los nuevos artículos de nuestra Constitución marcan un camino para Santa Fe en materia de derechos digitales y tecnologías. Este proyecto permite avanzar sobre esos principios y construir herramientas concretas para acompañar la innovación con responsabilidad, seguridad y respeto por la dignidad de las personas", señala el senador.

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