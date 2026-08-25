Por unanimidad, la Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que modifica a otra, vigente desde mayo de 2024, que a la luz de los postulados de la reforma de la Constitución del año pasado, ahora incorpora otras precisiones.
Pasó a Diputados la ley sobre ética y uso de la Inteligencia Artificial
El texto con media sanción de la Cámara alta propone seguir las recomendaciones de la Unesco en una norma sobre Gobernanza y Derecho de Acceso a la Información Pública. Precisa un enunciado general de la norma en orden a la Reforma de 2025.
El texto fue impulsado por el presidente del Bloque Justicialista, Rubén Pirola, y se apoya en las recomendaciones que sobre la Inteligencia Artificial ha llevado a cabo la Unesco. Y procura cuidar "lo humano" por sobre los sistemas informáticos capaces de razonamientos, afirmó el senador por Las Colonias cuando presentó su iniciativa, tres meses atrás.
"La dignidad, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad tienen que formar parte de las decisiones vinculadas con estas nuevas herramientas y acompañar las enormes oportunidades que abre la Inteligencia Artificial", indicó.
Se trata de una modificación al artículo 12 de la Ley N° 14.256, que define los "Principios éticos aplicables a la IA" con lo siguiente: "Todo desarrollo y uso de IA debe estar basado en principios éticos fundamentales que garanticen el respeto de los derechos humanos, asegurando la dignidad y diversidad humana, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad".
"La provincia -sigue- adhiere a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 23 de noviembre de 2021".
"La reforma de la Constitución Provincial en el año 2025 incorporó la temática de los derechos digitales, la tecnología y los entornos digitales en los artículos 27, 28 y 29, consagrando principios generales al respecto, en cuanto al uso ético de las tecnologías de manera segura y orientados al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana", expone en los fundamentos.
"El desarrollo acelerado de la IA -sigue- está modificando de manera profunda la vida social, económica, cultural e institucional en todo el mundo", advierte el senador.
Y sigue: "Se trata de tecnologías que, a través del análisis de grandes volúmenes de datos y la capacidad de aprendizaje automático, permiten optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, ampliar el acceso a servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo".
De inmediato advierte que sin embargo "junto a sus potenciales beneficios, la IA también plantea desafíos y riesgos significativos que requieren de un abordaje ético normativo y responsable".
El proyecto que obtuvo media sanción avanza en consonancia con ese nuevo marco constitucional y suma los estándares internacionales establecidos por Unesco como referencia específica para el desarrollo y utilización de sistemas de Inteligencia Artificial en Santa Fe.
"Los nuevos artículos de nuestra Constitución marcan un camino para Santa Fe en materia de derechos digitales y tecnologías. Este proyecto permite avanzar sobre esos principios y construir herramientas concretas para acompañar la innovación con responsabilidad, seguridad y respeto por la dignidad de las personas", señala el senador.