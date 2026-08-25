Senado de Santa Fe

Pasó a Diputados la ley sobre ética y uso de la Inteligencia Artificial

El texto con media sanción de la Cámara alta propone seguir las recomendaciones de la Unesco en una norma sobre Gobernanza y Derecho de Acceso a la Información Pública. Precisa un enunciado general de la norma en orden a la Reforma de 2025.