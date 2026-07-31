La Cámara de Senadores completó la sanción de una ley cuyo propósito es la creación de un sistema provincial para la prevención y abordaje integral de la violencia digital en el ámbito educativo.
Santa Fe se suma a la Ley Ema contra las violencias digitales
Se aprobó en pocos meses una norma que busca advertir y abordar los casos de ciberbulling y violencia digital en las escuelas.
Por unanimidad, se votó un proyecto de la diputada justicialista Celia Arena, que había logrado media sanción en marzo.
Ya por entonces se agregaron aportes de otra iniciativa similar del senador por Rosario, Ciro Seisas.
Así se avanzó sin demoras, gracias al diálogo entre ambos cuerpos deliberativos y bloques.
En otras ocasiones, la puja por la autoría ha llegado al punto de trabar la sanción de las leyes.
En la sesión de este jueves 30 de julio, el legislador expresó que en el país se han registrado 146 mil casos de ciberbulling.
Y explicó que, sobre todo en las prácticas cotidianas de niños, adolescentes y jóvenes "lo virtual, es real".
Describió las facilidades tecnológicas con las que hoy pueden ser vulnerados derechos a la intimidad, al crearse imágenes con inteligencia artificial. Por ejemplo, de falsas fotografías de alumnos o alumnas sin ropa.
Seisas habló de la legislación nacional que rinde homenaje a la lucha de la madre de Ema Bondaruk, que con tan solo 16 años se quitó la vida en agosto de 2024 tras la difusión no consentida de material íntimo, en su entorno escolar.
Herramientas
La familia de Ema, dijo Seisas, además de sufrir un enorme dolor inició una labor para que nunca más otros chicos sufran algo así.
El Estado, agregó, debe contar con herramientas específicas para prevenir, detectar y acompañar situaciones de violencia digital que afectan a las comunidades educativas.
El legislador resaltó la importancia de promover políticas públicas vinculadas al uso responsable de las tecnologías, la concientización y la protección de niños, niñas y adolescentes frente a nuevas formas de vulneración en entornos digitales y elogió el texto
El proyecto recibió adhesiones, aportes y comentarios de instituciones. Se cita a Aldeas Infantiles SOS Argentina, los Colegios de Psicología de la 1ª y 2ª circunscripción de Santa Fe, y los Colegios de Abogados de ambas circunscripciones.
Estas contribuciones fortalecieron la propuesta, incorporando miradas profesionales y territoriales para construir una respuesta más integral frente a la violencia digital.
Definiciones
La ley aprobada define a la violencia digital como toda conducta, acción u omisión cometida, instigada o agravada mediante el uso de tecnologías digitales, con el objeto de causar daño físico, psicológico, sexual, económico o moral, tanto en el ámbito público como privado.
Se incluyen, entre otras, la obtención, difusión o reproducción no consentida de imágenes íntimas o de desnudez; acoso, hostigamiento, extorsión, control o espionaje digital; suplantación de identidad o difusión no autorizada de datos personales; discursos de odio, misoginia o discriminación en entornos virtuales; manipulación o creación de contenidos mediante inteligencia artificial generativa; y, cualquier forma de violencia digital reconocida en la Lev Nacional N° 27.736 - Ley Olimpia-normas concordantes.